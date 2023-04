Мітингували по всій країні: сотні тисяч ізраїльтян вийшли на демонстрації проти судової реформи

У суботу, 1 квітня, ізраїльтяни знову вийли на масштабні демонстрації проти запровадження судової реформи, запропонованої урядом Беньяміна Нетаньяху. Попри те, що на початку тижня влада призупинила шлях до реформування, люди знову протестували, повідомляє Associated Press.

Найбільший мітинг відбувся в центрі Тель-Авіва. Невдоволені громадяни вийшли в центр столиці з прапорами та банерами 13-й тиждень поспіль. Загалом протестували в близько 150 містах. За даними організаторів, по всій зафіксували близько пів мільйона мітингарів. Серед них - 175 тисяч у Тель-Авіві й десятки тисяч у Хайфі, інформує The Jerusalem Post і The Times of Israel.

"Ми будемо виходити на вулиці, доки нам не пообіцяють, що Ізраїль залишиться демократичним", – кажуть організатори.

Масштабні мітинги в Ізраїлі

Нагадаємо, протести в Ізраїлі спалахнули через наміри Нетаньяху та його союзників ухвалити закон, який зменшує повноваження Верховного суду щодо ухвалення рішень проти законодавчої та виконавчої влади. Законодавцям планували надати більше повноважень щодо призначення суддів.

У понеділок, 27 березня, влада вирішила призупинити шлях до реформування судової системи. Таке рішення арггументували тим, що прем'єр-міністр "не хоче допустити громадянської війни".

