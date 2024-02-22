Митниця Фінляндії фіксує значні порушення санкцій проти РФ: відкрито 740 справ

Санкції будуть надалі удосконалювати, щоб перекрити лазівки для їх обходу.

Митна служба Фінляндії розпочала понад 740 попередніх розслідувань за два роки війни Росії проти України через порушення санкцій.

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Про це інформує Yle, з посиланням на пресслужбу митниці країни.

"За два роки контроль Фінляндії за дотриманням санкцій дав результати: виявлено 29 тисяч порушень під час перевезення товарів, проведено 2 800 цільових перевірок та розпочато 740 попередніх розслідувань", - йдеться у повідомленні.

Директор відділу митного контролю Самі Ракшит заявив, що санкції будуть надалі удосконалювати, щоб перекрити лазівки для їх обходу.

"У рамках митного нагляду ми виявили кілька спроб обходу санкцій, коли, наприклад, використовувалися підроблені митні документи, або були спроби приховати структуру власності компаній та реальні пункти призначення вантажів", – розповів Ракшит.

Він зазначив що після закриття кордону між країнами весь товарооборот перемістився на залізничний КПП "Вайніккала" або порти південної Фінляндії, яким митники стали приділяти особливу увагу, щоб запобігти спробам обійти санкції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що мігранти з кримінальним минулим проникають до Фінляндії з Росії.

Крім того, ми раніше інформували, що новий президент Фінляндії висловився про відносини з РФ та зустріч із Путіним.

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