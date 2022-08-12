Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Миттева карма: в Омську мати загарбника позбулася власної домівки - будівля впала буквально на її очах

Дата публікації
Перегляди
3299
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Миттева карма: в Омську мати загарбника позбулася власної домівки - будівля впала буквально на її очах

Фото: соцмережі

В російському Омську мати окупанта сама позбулася будинку, в якому жила. Він впав на її очах. 

В Омську, що в Росії, мати загарбника, який вторгнувся на території нашої держави, позбулася власної домівки. Будівля впала на її очах.

Про це пише видання “Обозреватель”.

Як стало відомо, мати російського військового з Омску поскаржилася на існуючий у РФ режим, який не допомагає їй з ремонтом домівки. У цей час, за словами жінки, її син “перебуває під кулями”.

“За що мій син воює, приїде і ніде жити буде”, - наврочила жінка.

Після цього її домівка буквально розвалилася.

Нагадаємо, що Сили оборони України закликали світ не допустити судилище над полоненими у Маріуполі.

Читайте також:

Безоплатна освіта в IT: як опанувати нову професію - деталі від заступника очільника Мінцифри

Безоплатна освіта в IT: як опанувати нову професію - деталі від заступника очільника Мінцифри

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
3299
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація