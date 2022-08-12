Миттева карма: в Омську мати загарбника позбулася власної домівки - будівля впала буквально на її очах

В російському Омську мати окупанта сама позбулася будинку, в якому жила. Він впав на її очах.

В Омську, що в Росії, мати загарбника, який вторгнувся на території нашої держави, позбулася власної домівки. Будівля впала на її очах.

Про це пише видання “Обозреватель”.

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Як стало відомо, мати російського військового з Омску поскаржилася на існуючий у РФ режим, який не допомагає їй з ремонтом домівки. У цей час, за словами жінки, її син “перебуває під кулями”.

“За що мій син воює, приїде і ніде жити буде”, - наврочила жінка.

Після цього її домівка буквально розвалилася.

Нагадаємо, що Сили оборони України закликали світ не допустити судилище над полоненими у Маріуполі.

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