Миттєва відплата за Харків: у Бєлгороді вибухи та пожежі – рос ЗМІ

У російському Бєлгороді ввечері 24 вересня лунають вибухи. Повідомляється, що працює ППО.

Про це повідомляють росЗМІ.

У Бєлгороді чутно вибухи, працює ППО

Заяви російських медіа

Як зазначають росіяни, "ЗСУ завдали ракетного удару по Бєлгороду", Мовляв, снаряди потрапили прямо до житлових приватних будинків, поранені щонайменше 3 особи – жінка та двоє чоловіків. Внаслідок атаки також почалася пожежа, але що саме горить, невідомо.

"На місці працюють екстрені служби. За інформацією моніторингових ресурсів, ЗСУ вдарили по Бєлгороду з РСЗВ Vampire. Офіційних даних про постраждалих та руйнування на землі поки що немає", – заявили у телеграм-каналі.

Нагадаємо, росіяни заявили про обстріл Бєлгорода вранці 16 вересня, працювала ППО. Пошкоджені квартири, горіли автомобілі.

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