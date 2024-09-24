Миттєва відплата за Харків: у Бєлгороді вибухи та пожежі – рос ЗМІ

Декількома годинами раніше ворог цинічно атакував Харків.
У російському Бєлгороді ввечері 24 вересня лунають вибухи. Повідомляється, що працює ППО.
Про це повідомляють росЗМІ.
Заяви російських медіа
Як зазначають росіяни, "ЗСУ завдали ракетного удару по Бєлгороду", Мовляв, снаряди потрапили прямо до житлових приватних будинків, поранені щонайменше 3 особи – жінка та двоє чоловіків. Внаслідок атаки також почалася пожежа, але що саме горить, невідомо.
"На місці працюють екстрені служби. За інформацією моніторингових ресурсів, ЗСУ вдарили по Бєлгороду з РСЗВ Vampire. Офіційних даних про постраждалих та руйнування на землі поки що немає", – заявили у телеграм-каналі.
Нагадаємо, росіяни заявили про обстріл Бєлгорода вранці 16 вересня, працювала ППО. Пошкоджені квартири, горіли автомобілі.
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