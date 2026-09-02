Мюнхен не має повторитися: Туск зробив жорстку заяву про Україну й Польщу

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск / © Associated Press

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Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав підтримувати Україну та не допустити повторення помилок минулого, які, за його словами, можуть мати небезпечні наслідки для Європи.

Про це йдеться на ClashReport із посиланням на заяву Туска.

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«Ми повинні допомогти Україні вижити сьогодні. Ми не можемо повторювати ті помилки», — заявив він.

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Польський прем’єр окремо згадав Мюнхен, вочевидь, маючи на увазі політику поступок нацистській Німеччині напередодні Другої світової війни.

«Мюнхен не повинен повторитися. Ця жахлива, безпорадна та безсилa політика поступок злу не повинна повторюватися», — наголосив він.

Туск також попередив, що поступки агресору щодо України можуть створити загрозу для інших європейських країн.

«Якщо сьогодні ми скажемо: „Це лише Україна“, хтось за кілька місяців, через рік чи два скаже: „Знову це лише Польща“», — заявив польський прем’єр.

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Зазначимо, що у своїй заяві Туск прямо не сказав про Мюнхенську угоду 1938 року, але історичний контекст вислову «Munich must not happen again» саме такий.

Нагадаємо, у вересні 1938 року Велика Британія, Франція, Німеччина та Італія домовилися про передавання Судетської області Чехословаччини нацистській Німеччині. Чехословаччину фактично змусили погодитися на це рішення, хоча її представників на переговори не допустили.

Тим часом міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що держава не розглядає питання територіальних поступок Росії.

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