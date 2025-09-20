"Мій час близько": в США загадково зникла українка, її останні пости шокували Мережу

Прапори країн / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

В Сполучених Штатах за загадкових обставин зникла 38-річна українка Ганна Ковріжних. Жінку востаннє бачили 5 липня під час подорожі через округ Сан-Дієго. Через тиждень її автомобіль та кемпер знайшли на одній з вулиць селища Потреро в Мексиці, а останні пости жінки в соцмережах викликали серйозне занепокоєння.

Про це пише Telegraf.

За словами друзів, Ганна Ковріжних виїхала з України через війну та останні чотири роки мешкала у Флориді. Її сім’я, включаючи дорослу доньку, проживає в Італії. Останнє повідомлення від жінки мати отримала 5 липня: це було фото листа з GPS-координатами та текстом, що всі її особисті активи слід передати матері.

Зникла українка Ганна Ковріжних / © telegraf.in.ua

За кілька днів до зникнення Ганна опублікувала в соцмережах дивні відео. На одному з них вона танцювала в бікіні з підписом: «Я хочу, щоб усі запам’ятали мене саме такою». В іншому ролику жінка демонструвала протигаз, сонячні батареї та рацію, супроводжуючи це словами: «Я знаю, що мій час близько».

Розслідування та версії поліції

Правоохоронці наразі не мають підтверджень, чи пов’язане зникнення з криміналом.

«Ми вважаємо, що вона просто подорожувала країною, залишила машину в Потреро і більше до неї не повернулася», — заявив сержант шерифа Сан-Дієго Джейкоб Клепач.

Поліція не виключає, що жінка могла добровільно перетнути кордон із Мексикою.

Наразі тривають активні пошуки Ганни Ковріжних, за допомогу в яких обіцяно винагороду у розмірі 1 тисячі доларів. Поліція закликає всіх, хто має будь-яку інформацію, звертатися до офісу шерифа округу Сан-Дієго.

Зникла українка Ганна Ковріжних / © telegraf.com.ua

Нагадаємо, у неділю, 14 вересня, у будинку для літніх людей Seagate на Коні-Айленді, що в Брукліні (Нью-Йорк), медсестра знайшла 89-річну Ніну Кравцову з тяжкими травмами голови. Попри зусилля лікарів, врятувати жінку не вдалося — наступного ранку вона померла.

За даними прокуратури, кімната потерпілої була залита кров’ю. Біля ліжка знайшли педаль від інвалідного візка, яку, ймовірно, використали як знаряддя нападу. Іншу педаль виявили під вікном — її викинули назовні.

95-річну Галину Смірнову, яку підозрюють у злочині, виявили у ванній кімнаті з кривавими руками та сорочкою. Жінка намагалася змити сліди. Відомо, що вона страждає на деменцію та перебувала в закладі лише добу до інциденту.