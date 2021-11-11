"Мій собака вбив мого друга": що відомо про загибель 10-річного хлопчика від нападу бійцівського пса в Уельсі

"Мій собака вбив мого друга": що відомо про загибель 10-річного хлопчика від нападу бійцівського пса в Уельсі

Після загибелі хлопчика у Великій Британії ініціюють перегляд законів щодо небезпечних собак.

Правоохоронці допитали трьох людей, пов'язаних із агресивним собакою на прізвисько "Звір", який пошматував 10-річного Джека Ліса в місті Кайрфіллі в Уельсі.

Про це повідомляє Daily Mail.

За попередніми даними, йдеться про пса забороненої на території Великої Британії породи американський пітбультер'єр. Для підтвердження цієї інформації у поліції очікують на результати розтину.

Відомо, що 15-місячного собаку придбали два тижні тому через оголошення в Мережі. Попередні власники вирішили позбутися чотирилапого через те, що він нападав на інших тварин. У розміщеному в Facebook оголошенні стверджувалося, що "дуже велика та сильна" тварина "на жаль, не любить інших собак".

У зв'язку з інцидентом заарештували 28-річну жінку з Кайрфіллі, яка відповідала за собаку, що "вийшов з-під контролю і завдав травм, що спричинили смерть". Зараз підозрювана звільнена під умовну заставу.

Окрім того, до поліцейського відділку добровільно прийшли 34-річний чоловік з Маунтін-Еш та 19-річний хлопець з Каерфіллі. Їх також допитали за підозрою у скоєнні того ж правопорушення.

Daily Mail

Виступаючи перед поліцейською дільницею Блеквуда, старший детектив Марк Хобро наголосив: "Придбання забороненого собаки є кримінальним злочином і цьому немає виправдання. Злочин буде розглядатися в повному обсязі відповідно до законодавства Великої Британії".

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Тим часом депутат від лейбористів Уейн Девід закликав до термінового перегляду законів щодо небезпечних собак після "травматичної" та "трагічної" смерті Джека. Зауважимо, що у Великій Британії забороненими вважаються чотири породи собак, зокрема американський пітбультер'єр, Тоса-іну, Доґо-аргентино та бразилеєр.

У середу, 10 листопада, місцеві мешканці зібралися біля будинку, в якому було вбито хлопчика, щоб покласти квіти, іграшки та повітряні кулі на згадку про Джека.

Як повідомлялося, 10-річний Джек Ліс загинув від нападу пса у понеділок, 8 листопада, під час відвідування свого друга після школи в Кайрфіллі. Після інциденту переляканий товариш вибіг на вулицю за допомогою із криком: "Мій собака вбив мого друга".

Daily Mail

Сусід Кірк Віголд намагався відтягнути "Звіра" від маленького Джека, але описав тварину як "надто жорстоку, щоб щось зробити".

Собаку відволікли і застрелили поліцейські, які разом із парамедиками прибули на місце події близько 16:00 за місцевим часом. Розслідування інциденту продовжується.

Сусіди охарактеризували собаку як "проблемного", згадавши, як чули, що в останні тижні він вкусив іншу людину і вбив кішку.

"Маленький хлопчик, який помер, був у будинку зі своїм другом, коли напав собака. (...) Кілька днів тому його ("Звіра") прив’язали біля магазину, де я працюю, і коли чоловік-покупець нахилився, щоб погладити його, собака вкусив його за руку", - стверджував працівник крамниці Таджіт Сандху.

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