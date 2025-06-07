Між розвідками Росії та Китаю загострюється протистояння, незважаючи на публічні запевнення у дружбі Путіна і Сі

Президент Росії Володимир Путін з китайським лідером Сі Цзіньпіном / © Associated Press

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Попри декларації про «безмежне партнерство», російська ФСБ вважає Китай серйозною загрозою для безпеки країни. У розпорядженні журналістів опинився таємний документ, що викриває глибокі підозри Москви до Пекіна.

Про це пише The New York Times.

Публічно Кремль і Пекін заявляють про «золоту еру» співпраці. Але за зачиненими дверима в Луб’янці — штаб-квартирі ФСБ — китайські спецслужби фігурують не інакше як «ворог».

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Згідно з таємним внутрішнім документом ФСБ, отриманим журналістами New York Times, китайські розвідники активно намагаються вербувати російських вчених, чиновників та журналістів, а також отримати доступ до чутливих військових технологій РФ. Зокрема, увагу Пекіна привертає досвід РФ у війні проти України — особливо щодо використання західної зброї та дронів.

«Ентента-4»: план ФСБ проти Китаю

За три дні до вторгнення в Україну, у лютому 2022 року, ФСБ затвердила нову контррозвідувальну програму під назвою «Ентента-4». Хоч назва й іронічна, суть її вкрай серйозна — боротьба з китайським шпигунством на території РФ.

У документі, який, імовірно, датований кінцем 2023 — початком 2024 року, наголошується:

Китайські агенти активно діють у Москві та регіонах

Китай використовує наукові установи та гірничі компанії як прикриття для шпигунства, зокрема в Арктиці.

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У РФ стежать за користувачами китайського месенджера WeChat, збираючи та аналізуючи дані.

Китай полює на секрети війни та території

вивчає методи ведення війни Росії, щоб підготуватися до можливого конфлікту з Заходом.

цікавиться військовими дронами, технологіями аероеластики та навіть радянськими проєктами типу екранопланів.

намагається впливати на думку в Далекосхідному регіоні РФ, популяризуючи версії про історичну приналежність частини російських територій до Китаю.

У документі згадується, що у 2023 році Китай оприлюднив офіційну карту, де для російських міст використані їхні історичні китайські назви.

Арктика, Центральна Азія й Африка — нові зони напруги

Китай, як зазначається у звіті, розширює вплив у Центральній Азії та намагається посилити присутність в Арктиці, використовуючи кліматичні зміни та економічну слабкість Росії.

Особливо стурбовані у ФСБ тим, що Китай бере участь у проєктах на півночі РФ, зокрема замінює західні компанії в розробках Арктичного шельфу. Китайські фірми також, імовірно, вивчають досвід ПВК «Вагнер» для створення власних сил у країнах Азії та Африки.

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Невидима війна союзників

Попри все, в документі неодноразово підкреслюється: будь-які дії проти Китаю повинні бути вкрай обережними. Розвідники мають уникати публічних згадок про китайські спецслужби як про «ворога» — щоб не нашкодити «стратегічному партнерству».

Цей витік демонструє глибокий розкол між політичним керівництвом РФ, яке прагне тісного союзу з Китаєм, і російськими спецслужбами, які не довіряють Пекіну.

«Ви маєте політиків, які підтримують зближення з Китаєм, і силовиків, які глибоко цьому опираються», — зазначив аналітик російських спецслужб Андрій Солдатов.

Нагадаємо, у Китаї заявили, що дотримуються «чіткої та послідовної» позиції щодо повномасштабної війни Росії проти України та закликає до її деескалації.

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