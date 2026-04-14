Між Трампом та Мелоні виникла публічна сварка через Папу: деталі конфлікту

Джорджа Мелоні та Дональд Трамп / © Getty Images

Між президентом США Дональдом Трампом і прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні виник публічний конфлікт після її заяв на підтримку Папи Римського Лева XIV.

Мелоні розкритикувала висловлювання Трампа щодо понтифіка, назвавши їх неприйнятними.

«Заяви, особливо на адресу Папи Римського, були неприйнятними. Я висловлюю і продовжую висловлювати свою солідарність із Папою», — заявила вона.

У відповідь Трамп в інтерв’ю італійському виданню Corriere della Sera різко розкритикував і саму Мелоні.

«Це вона неприйнятна, тому що їй байдуже, чи матиме Іран ядерну зброю і чи зможе він знищити Італію за дві хвилини», — сказав він.

Президент США також дорікнув Мелоні за відмову підтримувати військові дії США проти Ірану.

«Вам подобається, що ваша лідерка нічого не робить, щоб забезпечити країну енергією? Я не можу цього уявити. Я шокований. Я думав, у неї є мужність, але помилявся», — заявив Трамп.

Він додав, що вже тривалий час не спілкується з Мелоні, оскільки, за його словами, вона не хоче допомагати США у питаннях НАТО та стримування ядерної загрози.ʼ

Конфлікт із понтифіком — що відомо

Раніше Дональд Трамп розкритикував позицію понтифіка Лева XIV щодо війни з Іраном. За його словами, Папа «погано впливає на зовнішню політику».

«Мені не подобається Папа, який каже, що мати ядерну зброю — це нормально… Він вважає, що ми не повинні жорстко діяти проти країни, яка хоче отримати ядерну зброю, щоб підірвати весь світ», — сказав Трамп журналістам, додавши, що не є прихильником Папи Лева XIV.

Папа Римський Лев XIV відповів на критику президента США. За словами понтифіка, він не має наміру вступати в публічну суперечку з Трампом, однак не відмовиться від своєї позиції щодо миру й діалогу.