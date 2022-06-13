Мізерна перевага Макрона: оголошено офіційні результати парламентських виборів у Франції

На виборах до парламенту Франції різниця між президентським блоком та об’єднанням лівих партій становить лише 21 442 голоси.

Міністерство внутрішніх справ Франції за результатами підрахунку 100 відсотків бюлетенів оголосило результати першого туру парламентських виборів у Франції. З мінімальною перевагою лідером виборчих перегонів став блок “Разом!” на чолі з президентом Еммануелем Макроном.

Як повідомляє видання Le Figaro, різниця між президентським блоком та об’єднанням лівих партій становить лише 21 442 голоси.

Блок Макрона отримав 25,75% голосів, а блок лівих партій NUPES на чолі з Жан-Люком Меланшоном лише на 0,09 відсотка менше — 25,66%.

На третьому місці — партія “Національне об’єднання” Марін Ле Пен, яка йшла на вибори самостійно, із результатом 18,68%. Блок правих партій “Республіканці” здобув лише 10,42%.

Вибори представників до Національних зборів, нижньої палати французького парламенту, проходять у два тури, і остаточні результати стануть відомими після другого туру голосування, який відбудеться в неділю, 19 червня.

Макрону необхідно отримати абсолютну більшість (щонайменше 289 місць), щоб забезпечити проведення запланованих економічних реформ.

Нагадаємо, 7 травня Еммануель Макрон, якого переобрали президентом Франції, розпочав свою другу каденцію на посаді очільника держави.

Еммануель Макрон знову подзвонив Путіну вперше після свого переобрання

Читайте також: