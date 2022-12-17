Між двома африканськими країнами загострюється конфлікт через російських найманців із ПВК "Вагнера"

Прем'єр-міністр Буркіна-Фасо не відкидає перегляду відносин своєї країни з Росією через дії приватної армії найманців Євгена Пригожина.

Президент Гани Нана Акуфо-Аддо звинуватив сусідню країну Буркіна-Фасо у використанні найманців із російської приватної військової компанії “Вагнера”, яку утримує близький до Путіна бізнесмен Євген Пригожин.

Про це повідомляє в суботу, 17 грудня, TRT World.

“Буркіна-Фасо уклала домовленість про те, щоб спільно із Малі використати сили “Вагнера”, — сказав Акуфо-Аддо.

Влада Буркіна-Фасо поки ніяк не відреагувала на ці заяви.

Кілька країн раніше виступили зі звинуваченнями на адресу Малі у використанні послуг російських найманців приватної військової компанії “Вагнера”, яку утримує близький до Путіна бізнесмен Євген Пригожин. Прем'єр-міністр Буркіна-Фасо Аполлінер К'єлем де Тембела заявляв, що не відкидає з цього приводу перегляду відносин своєї країни з Росією.

“Я думаю, як оплата за їхні послуги була виділена мінеральна копальня на півдні Буркіна-Фасо. Нас у Гані дуже непокоїть те, що вони діють на нашому північному кордоні”, — сказав Акуфо-Аддо під час зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

Блінкен, коментуючи звинувачення Гани щодо Буркіна-Фасо, нагадав про вкрай негативне ставлення США до діяльності ПВК “Вагнера”.

“Скрізь, де ми стикалися з діяльністю “Вагнера”, країни виявлялися слабшими, біднішими, незахищеними та менш незалежними. Це загальна закономірність”, - сказав Блінкен під час пресконференції на закритті триденного саміту у Вашингтоні, присвяченого проблемам Африки.

Він додав, що під час цього саміту почув, що партнери США в Африці “не хочуть, щоб їхні ресурси експлуатувалися, не хочуть, щоб права людини в їхніх країнах порушувалися.

“Вони не хочуть, щоб було підірвано управління країною, і, зрештою, вони проти "Вагнера", - наголосив Блінкен.

Нагадаємо, раніше у столиці Центральноафриканської Республіки (ЦАР) хтось спробував вбити Дмитра Ситого, очільника "Російського дому", якого пов'язують з ПВК Вагнера.

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