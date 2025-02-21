Між двома країнами НАТО знову обірвався підводний кабель: що відомо

Нещодавно в Балтійському морі біля шведського острова Готланд обірвався підводний кабель, що з'єднує Фінляндію з Німеччиною.

Про це повідомило видання Newsweek.

Шведські правоохоронці наразі ведуть розслідування, однак жодної конкретної інформації щодо причин пошкодження поки не надано.

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон запевнив, що "уряд постійно інформують відповідні органи, які розслідують те, що сталося".

Як повідомляє шведський телеканал SVT News, підводний кабель з'єднує Фінляндію та Німеччину. Фінська компанія Cinia, власник кабелю, повідомила, що це вже третій інцидент за короткий період. Проте в компанії запевнили, що пошкодження не вплине на комунікації.

Шведська берегова охорона, як повідомляє Reuters, надіслала судно для проведення розслідування на місце події поблизу острова Готланд. Тим часом, повідомлення з Bloomberg свідчать, що пошкоджена лінія продовжує працювати безперебійно.

"Швидше за все, на високошвидкісній лінії C-Lion1 Фінляндія-Німеччина є подряпина, але передавання даних кабелем триває безперебійно", — йдеться в матеріалі.

Шведська поліція розпочала розслідування за підозрою в саботажі, щоб з’ясувати причини пошкодження кабелю та визначити, чи є ці ушкодження новими, чи вже були раніше. Наразі підозрюваних немає.

"Викликає велике занепокоєння кількість інцидентів, що сталися за останні місяці в нашій критично важливій підводній інфраструктурі. Ці інциденти можуть порушити надання життєво важливих послуг нашому суспільству, таких як зв'язок і передавання електроенергії, а також становлять значний ризик для безпеки", — заявила виконавча віцепрезидентка Європейської комісії з питань технічного суверенітету, безпеки і демократії Хенна Вірккунен.

Нагадаємо, видання Politico зазначало, що ЄС готується до операції із захоплення російських танкерів у Балтійському морі.

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