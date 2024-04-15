Між Іраном та Ізраїлем буде дистанційна війна: експерт назвав наслідки для України

Зокрема, Іран буде змушений скоротити постачання дронів до РФ, що зменшить інтенсивність і масовість атак по Україні.

Комбінована атака Ірану по Ізраїлю може розпочати еру дистанційної війни між двома країнами. На нинішньому етапі події на Близькому Сході мають вплив і на Україну, зокрема, відволікають увагу від війни, прискорюють розгляд допомоги, але навряд чи з перспективою вигідного для Києва результату.

Про це йдеться у матеріалі спільного проєкту OBOZ.UA та військово-політичного оглядача групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленка.

Атака Ірану на Ізраїль

Масований удар Ірану по Ізраїлю в ніч проти 14 квітня став відповіддю Тегерана на ліквідацію в будівлі іранського консульства в Дамаску бригадного генерала Мохаммада Рези Захеді, старшого командувача сил "Кудс" Корпусу вартових ісламської революції та сімох інших офіцерів КВІР.

Цю атаку Іран готував майже два тижні, застосувавши під час неї добре знайому українцям тактику, як у РФ – застосування комбінованої номенклатури засобів ураження, кілька хвиль ударів, аби розрядити системи ППО противника та підвищити ефективність уражень.

"А втім, довготривала підготовка, яка навіть перетворилася на привід для глузування з Ірану, та масовий характер використаних засобів, не принесла якогось надмірно високого результату… І, м'яко кажучи, навіть посереднього. Але цей удар не залишиться без відповіді з боку Ізраїлю", – вважає Коваленко.

Він звернув увагу, що в цій ситуації виникає дуже складна репутаційна дилема. Так, коли в Дамаску ліквідували Мохаммада Резу Захеді та його наближених, Іран просто не міг не відповісти на це. А погрози Тегерана помститися почали перетворюватися на меми як "останнє китайське попередження".

Водночас у Тегерані чудово розуміли, що на його удар-помсту буде відповідь, на яку він повинен буде відповісти. І на цю відповідь теж має бути відповідь, тобто виходить замкнене коло. Тож що буде далі?

Дистанційна війна між Іраном та Ізраїлем

Коваленко зауважив, що Іран не зможе організувати сухопутну операцію проти Ізраїлю, адже ці країни не мають спільного кордону, їх розділяють Ірак та Йорданія.

"З іншого боку, залишатися одній зі сторін "ні до чого" – просто неможливо. І в хід йдуть дистанційні засоби ураження – дрони-камікадзе та ракети", – вказав оглядач.

Іран зробив перший крок до конфронтації такого типу. Тегеран дотримався паузи у майже два тижні, готуючись до удару, який мав дуже посередній ефект. Хоча країна застосувала практично ідентичну російській тактику ударів по Ізраїлю, але набагато потужнішу за кількістю засобів ураження, ККД був мінімальний, вважає експерт.

"І хоча командувач КВІР генерал Хосейн Саламі сказав, що операція пройшла успішно, але його заяви слід розцінювати аналогічно як і чергове зведення від "балакучої голови" МО РФ Конашенкова. Результат для Ірану плачевний – практично всі ракети були збиті і лише одиниці із сотень засобів ураження досягли сумнівних цілей", – йдеться у матеріалі.

Коваленко переконаний, що відповідь Ізраїлю неодмінно буде і – набагато результативнішою, ніж атака Ірану. Йдеться про стовпи вогню та систематичну детонацію. Якби Ізраїль не відповів, це було б черговим фатальним рішенням у низці аналогічних і дуже схожих в історії країни за останні 30 років. У результаті вони призвели до різанини 7 жовтня 2023 року і до ракетного терору 14 квітня 2024 року.

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"У відповідь на цей удар Іран аналогічно через два тижні або через місяць, але повинен буде відповісти. І таким чином ми станемо з вами свідками початку дистанційної війни", – вважає військово-політичний оглядач.

Він переконаний, що Ізраїль після цього не висадить в Ірані десант і не розпочне наземну операцію. Натомість основним інструментом впливу країн одна на одну може стати обмін взаємними ударами залежно від наявності відповідних інструментаріїв.

Вплив конфлікту Ірану та Ізраїлю на Україну

Конфлікт Ірану та Ізраїлю, безумовно, матиме вплив на міжнародний порядок денний. На думку Коваленка, йдеться насамперед про негативний вплив для України, адже певний час увага світу буде прикута саме до цього конфлікту.

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"Вкрай насторожують наміри Конгресу, що виникли, для обговорення допомоги Ізраїлю. Насторожують тим, що допомога Ізраїлю, яка йде єдиним пакетом з Україною та Тайванем, може бути запропонована окремо", – зазначається у статті.

Від минулого року республіканці перебувають під серйозним тиском ізраїльського лобі, але не відмовляються від своїх позицій начебто із лише політичних причин. З іншого боку, дивлячись на зв'язки низки нинішніх конгресменів, дивним чином спливає якийсь російський слід.

На думку оглядача, після іранської атаки республіканці не лише спробують проштовхнути окремий проєкт про підтримку Ізраїлю, але й за умови опору з боку демократів, знову почнуть використовувати їхню позицію проти них самих. Якщо ж цей окремий проєкт допомоги буде затверджено, Україна та Тайвань опиняться поза увагою до виборів у США та інавгурації президента.

Коваленко не виключає варіант, що республіканці можуть погодитися повністю пропустити пакет допомоги, але з умовою надання Україні підтримки в кредит. Це Києву також не вигідно та обтяжливо.

"Імовірність того, що допомога пройде в повному обсязі для Ізраїлю, України та Тайваню без жодних правок та додаткових умов, вкрай мала. Але якщо так станеться, це буде тотальне фіаско Росії, яке спровокували дії її партнера – Ірану", – звертає увагу експерт.

Він також висловив думку, що у разі затяжної дистанційної війни значною мірою знизиться військово-технічне співробітництво Ірану та Росії. Тегерану буде потрібен постійний ресурс для терору проти Ізраїлю, і найбільш ходовим, найдешевшим засобом є дрони-камікадзе.

Кількість застосованих Іраном безпілотників і ракет у ніч проти 14 квітня була недостатньою для прориву ППО Ізраїлю. Отже, потенціал удару, не кажучи вже про тактику, повинні бути іншими.

Коваленко вказав, що Іран просто не зможе не відповідати на удари Ізраїлю, а Ізраїль – на іранські. В такому разі Тегеран зосередить свій ВПК саме на цих потребах. Це скоротить або зовсім мінімізує постачання дронів до Росії, що скоротить інтенсивність і масовість атак по Україні.

Висновки

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Військово-політичний оглядач дійшов висновку, що комбінований удар Ірану по Ізраїлю може розпочати еру дистанційної війни між країнами. Все залежить тільки від того, чи відповість на цей удар Ізраїль, і чи піде на дії у відповідь Іран.

"Але навіть на нинішньому етапі протистояння події на Близькому Сході мають вплив на Україну. Зокрема, вони ситуативно, але відволікають увагу від вторгнення Росії в Україну, прискорюють процеси розгляду проєкту фінансової допомоги Ізраїлю, Україні та Тайваню, але поки що у невизначеній формі і навряд чи з перспективою вигідного для нас підсумкового рішення", – йдеться у статті.

Однак є й користь для України у цьому протистоянні: у разі затяжного характеру конфлікту, можливе зниження постачань з Ірану до РФ певної номенклатури озброєнь, наприклад, дронів Shahed-136.

В інформаційному сенсі важливо, що показавши свою агресивну суть, Іран спонукав до обговорення теми союзників країн-вигнанців і навіть проблематики формування осі зла.

"Про Росію дедалі частіше говорять як про основного спонсора Ірану, КНДР, Сирії та інших деспотичних та терористичних режимів або як про архітектора тієї самої осі зла. І для нас це важливо, оскільки розуміння реальної ролі Росії у становленні Ірану та КНДР у багатьох у світі просто не було", – резюмується у матеріалі.

Нагадаємо, за інформацією американського видання ABC News, після атаки Ірану на Ізраїль у США відбулося зрушення щодо допомоги Україні.

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