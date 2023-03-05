Між Польщею та Німеччиною зростає напруга через військову допомогу Україні - Bloomberg

Польський уряд вважає, що Німеччина більше зосереджена на конкуренції з Польщею за міжнародне визнання своєї допомоги Україні, ніж на фактичному наданні Києву того, що йому потрібно.

На тлі війни в Україні напруженість між Німеччиною та Польщею зростає.

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що суперечки Варшави та Берліну через постачання зброї Україні вийшли на новий рівень. Видання інформує, що польські лідери не втрачають можливості звинуватити Берлін. Зокрема, критика лунала через зволікання з відправкою танків на фронт, що викликало загрозу передачі бронетехніки німецького виробництва без схвалення Берліна.

Згодом, коли Німеччина таки погодилася на надсилання танків Leopard, поляки намагалися виконати зобов’язання та надіслати свої власні старіші моделі Leopard. Натомість Польща звинуватила Німеччину у тому, що вона не надіслала запчастини.

"Головна відповідальність лежить на Федеративній Республіці Німеччина, головному виробнику цих танків. Ми так довго закликали німецьку сторону приєднатися до танкової коаліції і поставити не лише танки, а й запчастини", - заявив президент Польщі Анджей Дуда.

Крім того, польський уряд вважає, що Німеччина більше зосереджена на конкуренції з Польщею за міжнародне визнання своєї допомоги Україні, ніж на фактичному наданні Києву того, що йому потрібно. Для прикладу, посол Німеччини різко відповів у Twitter на коментарі міністра оборони Польщі Маріуша Блащака про те, що енергетична політика Німеччини надсилає Москві мільярди.

"Чи знає міністр, скільки мільярдів злотих Польща щороку переказувала Москві в обмін на російські енергоносії?" - запитав у дописі посол Томас Беггер. Головний радник Дуди з питань зовнішньої політики Марчін Пшидач сказав, що мав "довгу розмову" з послом щодо таких коментарів.

При цьому уряд Шольца переконаний, що напруга спаде після завершення виборів у країні.

Утім, Німеччина намагається атакувати Польщу у відповідь. У Берліні кажуть, що Польща намагається привести застаріле обладнання у форму для передачі Україні. Видання зазначає, що Польща могла доставити Україні перші чотири танки Leopard 2 під час візиту прем’єр-міністра Матеуша Моравецького до Києва, щоб перевершити Берлін. Це попри те, що Варшава скаржиться, що розгортанню може перешкодити відсутність запчастин.

У Німеччині кажуть, що такі скарги мають бути спрямовані для виробників зброї. Оскільки на їхніх складах більше немає A4, німецькі військові не мають таких запчастин. Але Дуда зазначив, що проблема тягнеться ще з 2015 року.

Незважаючи на скарги щодо танків та зброї, офіційні особи в Берліні стверджують, що інші двосторонні сфери працюють більш злагоджено. Так, наприклад, один високопоставлений чиновник вказав на міцну співпрацю щодо протиракетної системи Patriot, яку Німеччина подарувала Польщі для підтримки ППО.

Нагадаємо, Вашингтон веде переговори з Берліном та Варшавою щодо проведення спільних військових маневрів у Польщі у відповідь на загрозу східному кордону НАТО з боку Росії.

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