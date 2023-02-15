Між Путіним і Байденом буде батл на вищому рівні: Піонтковський пояснив, чому лідер США їде до Польщі

Президент США Джозеф Байден приїде до Польщі, щоб зробити там серйозну заяву та висловити підтримку Україні в ті дні, коли своє звернення планує зробити і президент Росії Володимир Путін.

Таку думку російський опозиціонер і публіцист Андрій Піонтковський висловив "24 каналу".

Він звернув увагу на те, що західні партнери України переконані в її можливостях найближчими тижнями піти в контрнаступ. Так, за останні дні дуже змінилася тональність виступу західних високопосадовців про перебіг і перспективу українських військових операцій.

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"І Столтенберг, і Остін, і представники Білого дому заявили про підготовку українського наступу, причому не через два місяці, як ми всі очікували ще тиждень тому, а найближчим часом", – сказав Піонтковський.

Він також нагадав, що очільник Пентагону Ллойд Остін заявляв про необхідність терміново забезпечити військовим постачанням весняний наступ України, що розпочнеться найближчими тижнями.

"Звісно, візит Байдена дводенний на фронт фактично… Байден їде на фронт для зустрічі зі своїм бойовим союзником Зеленським. Він їде, звичайно, для того, щоб дуже серйозну заяву зробити. Невипадково він перебуватиме там два дні – 21-го та 22-го, коли Путін спершу зачитуватиме своє звернення (перед Федеральними зборами – ред.), і на 22 лютого він їх знову збирає ухвалити якісь закони. Водночас Байден буде по той бік фронту і буде робити свої заяви. Буде такий батл на вищому рівні між Байденом і Путіним", – пояснив російський опозиціонер.

Він переконаний, що це свідчення вже абсолютно іншої рішучості Заходу. Піонтковський гадає, що у західних політиків виник новий підхід до війни в Україні та нове оцінювання можливості завдати нищівного удару окупантам.

Нагадаємо, 10 лютого в Білому домі підтвердили, що Байден відвідає Польщу з робочим візитом у період від 20 до 22 лютого. Президент США зустрінеться зі своїм польським колегою Анджеєм Дудою, щоб обговорити двосторонню співпрацю та колективну допомогу Україні.

15 лютого польські ЗМІ з посиланням на представників української влади повідомили, що президент України Володимир Зеленський планує відвідати Польщу з офіційним візитом у ті дні, коли туди прибуде Байден.

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