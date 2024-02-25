Між Східною та Західною Європою розкол через нездатність забезпечити зброєю Україну - Bloomberg

Східна Європа "не пробачить" Західній, якщо Україна програє у війні.

Через нездатність вчасно відправити на допомогу Україні один мільйон снарядів країни Західної та Східної частини Європи увійшли у стадію розколу.

Про це пише видання Bloomberg, з посиланням на інтерв’ю з європейськими посадовцями, зокрема й на умовах анонімності.

Видання зазначає, що європейські дипломати вважають, що якщо Росія все ж виграє війну в Україні, "Західній Європі цього не пробачать" і їй перестануть довіряти, а весь проєкт європейської інтеграції може опинитися під загрозою.

Також свідченням розколу стала категорична позиція кількох західноєвропейських країн щодо пошуку джерел артилерійських снарядів для України. Франція наполягає на тому, що всі інвестиції повинні залишатись лише всередині Євросоюзу, що вже привело до значного сповільнення військової допомоги.

В свою чергу Кіпр та Греція виступають категорично проти того, щоб закуповувати снаряди у Туреччини. Східноєвропейські країни все більше вбачають у цьому те, що "Захід, схоже, не розуміє нагальності ситуації", заявив співрозмовник агентства.

Європейський посадовець заявив, що в разі перемоги РФ його країна більше не купуватиме зброю у Франції, а натомість буде розвивати оборонне партнерство зі США, Британією та Україною, бо вони є надійнішими союзниками.

Також претензії країн Східної Європи є до Німеччини. Хоча номінально вона – один із найбільших донорів військової та фінансової допомоги Україні, позиція німецької влади щодо постачання далекобійних ракет Taurus викликає роздратування у столицях на схід від Берліна.

Також між країнами Східної та Західної Європи є розкол щодо пошуку нового керівника НАТО. Більшість його членів підтримують кандидатуру Марка Рютте, водночас відсутність його комунікації зі східноєвропейськими державами спонукала до висунення президента Румунії Клауса Йоганніса.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна до кінця березня отримає артснаряди від ЄС.

Крім того, ми раніше інформували, що, як змінилася позиція Заходу за два роки великої війни в Україні.

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