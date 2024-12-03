Між Швецією та Фінляндією сталися нові обриви Інтернет-кабелів

На фінській території зафіксовано два пошкодження Інтернет-кабелів, і влада підозрює саботаж.

У Фінляндії у ніч проти 2 грудня виявили два обриви оптоволоконних кабелів, через що виникли перебої у зв'язку між Швецією та Фінляндією.

Про це повідомляють шведське телебачення SVT і фінське видання Helsingin Sanomat.

Після того, як у Фінляндії були виявлені обриви Інтернет-кабелів, поліція почала розслідування щодо можливого саботажу. До розслідування залучена і компанія Global Connect, яка володіє мережами.

Ці аварії сталися на суші, на відміну від попереднього інциденту у морі. Одну з пошкоджених ліній вже відремонтовано, а для другої поки що немає необхідного обладнання.

Як повідомив представник Global Connect, одне пошкодження сталося в Еспоо, інше – у Віхті. Через це без зв'язку залишились близько 6000 домогосподарств і 100 бізнес-клієнтів у Фінляндії. Шведських користувачів це не зачепило.

Очільниця Мінтранспорту та комунікацій Фінляндії Лулу Ранне заявила, що влада серйозно ставиться до ситуації та розслідує її разом з Global Connect.

Шведська поліція повідомила, що отримала інформацію про інцидент і стежить за ситуацією. Водночас там зазначили, що але це "справа Фінляндії".

Нагадаємо, в середині листопада фінська держкомпанія Cinia повідомила про пошкодження свого підводного Інтернет-кабелю C-Lion1, що з'єднує Фінляндію та Німеччину через Балтійське море.

Невдовзі після цього стало відомо про пошкодження ще одного підводного кабеля – між Литвою і Швецією.

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