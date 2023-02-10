Між Словаччиною та Угорщиною виник дипломатичний скандал через слова міністра про Україну

Голова МЗС Словаччини заявив, що Угорщина мала би територіальні претензії до його країни, якби Путін захопив Україну.

Між Словаччиною та Угорщиною виник дипломатичний скандал після слів міністра закордонних справ Словаччини Растіслава Качера про про можливі територіальні вимоги Будапешта.

Про це передає "Польське радіо".

Так, в одному з інтерв'ю Качер заявив, що Угорщина мала би територіальні претензії до Словаччини, якби Путін досяг успіху і захопив Україну.

Угорська сторона була обурена такою заявою. Спочатку заступник міністра закордонних справ Тамаш Менцер Угорщини розкритикував Качера. Пізніше словацького посла в Будапешті викликали до МЗС Угорщини для пояснень.

Двоє депутатів словацького парламенту закликали Качера вибачитися перед Угорщиною.

Своєю чергою голова МЗС Словаччини заявив, що не збирається вибачатися. Він пояснив, що критикував не угорців, а політику нинішнього уряду Віктора Орбана.

"Я ні перед ким не буду вибачатися за захист інтересів моєї країни. Я сам маю угорське коріння, п'ять років прожив в Угорщині, мені подобаються угорці. Це не конфлікт народів. Це критика конкретної політики", – сказав голова словацького МЗС, додавши, що Орбан – це "троянський кінь інтересів Путіна в Європі".

Зазначається, що раніше Качер вже висловлював критику на адресу угорського уряду щодо України.

Нагадаємо, що під час візиту президента України Володимира Зеленського на саміт ЄС європейські лідери зустріли главу держави оплесками і лише Орбан стояв без усмішки, і не аплодував.

Після такого конфузу в Угорщині встигли запевнити, що Будапешт належить до "табору миру" і опублікували фото, на якому Орбан і Зеленський потискають один одному руки в кулуарах засідання Євроради 9 лютого.

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