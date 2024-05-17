Між життям і смертю: Орбан розповів, як почувається Фіцо після замаху

За словами Орбана, навіть якщо Фіцо одужає, він залишиться без роботи на декілька місяців у критичний момент напередодні виборів до Європарламенту.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив у п’ятницю, що його словацький колега Роберт Фіцо перебуває "між життям і смертю" після скоєного на нього замаху.

Про це повідомляє Reuters.

"Ми молимося за прем’єр-міністра (Роберта Фіцо – ред.) і вболіваємо за Словаччину. Ми бажаємо йому якнайшвидшого одужання та повернення до роботи. Роберт Фіцо знаходиться між життям і смертю", – заявив Орбан громадському радіо.

За словами Орбана, навіть якщо Фіцо одужає, він залишиться без роботи на кілька місяців у критичний момент напередодні виборів до Європарламенту. Угорський політик зауважив, що вибори до Європарламенту разом із президентськими виборами у США "можуть визначити хід війни та миру в Європі".

"У цій ситуації нам би дуже знадобився Роберт Фіцо і налаштована на мир Словаччина", – додав Орбан.

Зазначимо, 15 травня прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо 15 травня госпіталізували у тяжкому стані внаслідок вогнепальних поранень. Подія сталася після засідання уряду в словацькому місті Гандлова. МВС заявило, що виконавець замаху здійснив п’ять пострілів у Фіцо. Словацька поліція висунула звинувачення 71-річному Юраю К.

У лікарні, в якій перебуває словацький прем’єр після отриманих поранень, заявили, що стан Фіцо був "стабілізований, але залишається дуже тяжким".

Нагадаємо, експерт пояснив, як замах на Фіцо вплине на європейську політику. На думку Сергія Герасимчука, реакція щодо замаху на премʼєр-міністра Словаччини Роберта Фіцо стала тригером для політичних сил.

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