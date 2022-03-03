Міжнародна федерація важкої атлетики відсторонила Росію і Білорусь від участі в будь-яких міжнародних змаганнях

Міжнародна федерація важкої атлетики відсторонила Росію і Білорусь від участі в будь-яких міжнародних змаганнях

Крім того, виконавча рада IWF затвердила фінансування для підтримки українських спортсменів.

Міжнародна федерація важкої атлетики (IWF) відсторонила від будь-яких міжнародних або континентальних змаганнь усіх спортсменів, офіційних осіб команд і технічних представників з Росії та Білорусі.

Про це йдеться на сайті Міжнародної федерації важкої атлетики.

Крім того, в Росії та Білорусі скасовано всі заходи, санкціоновані IWF.

"Ці виняткові заходи були вжиті з огляду на надзвичайні обставини, що виникли в Україні... Вони спрямовані на захист безпеки всіх учасників", — йдеться в повідомленні.

Крім того, виконавча рада IWF затвердила фінансування для підтримки українських спортсменів "у цей важкий час". Міжнародна федерація важкої атлетики також працюватиме з Федерацією важкої атлетики України (UWF) для відновлення об’єктів, які могли постраждати.

"Генеральний секретар IWF пан Мохаммед Джалуд зараз контактує з Федерацією важкої атлетики України, щоб забезпечити фінансову та тренувальну підтримку спортсменам, які готуються до молодіжного, юніорського та чемпіонату світу", — повідомили в Міжнародній федерації важкої атлетики.

Зазначається, що виконавча рада IWF продовжить уважно стежити за розвитком ситуації. Коли це рішення може бути скасоване - не повідомляють.