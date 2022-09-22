Міжнародна ізоляція, компенсації та спецтрибунал: Зеленський в ООН перелічив способи покарати Росію

У своєму виступі на загальних дебатах 77-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН президент України наголосив на необхідності найсуворішого покарання для держави-агресорки.

Президент України Володимир Зеленський під час онлайн-виступу на засідання Генасамблеї ООН заявив, що Російська Федерація за свою агресію щодо України заслуговує міжнародної ізоляції, а за скоєні воєнні злочини винуватці повинні відповідати перед спеціальним трибуналом.

Текст промови українського лідера було опубліковано проти ночі 22 вересня на офіційному сайті президента.

Зеленський наголосив, що поки держава-агресор є стороною ухвалення рішень у міжнародних організаціях, її треба ізолювати в них, принаймні на час агресії.

"Позбавити права голосу. Позбавити прав делегації. Позбавити права вето, якщо це член Радбезу ООН. Тобто покарати всередині інституцій", - заявив український президент.

Також, за його словами, не можна заплющувати очі на пропагандистів, які виправдовують агресію. До них слід застосовувати повний пакет персональних обмежень, покаравши за брехню.

"Треба не дозволяти громадянам держави-агресора насолоджуватися туризмом чи шопінгом на території тих, хто цінує мир, а спонукати їх через візові обмеження до боротьби проти агресії своєї держави. Покарати за потурання злу", - наголосив Зеленський.

Президент України закликав до створення спеціального трибуналу для покарання Росії за злочин агресії проти нашої держави.

"Це те, що стане сигналом для всіх потенційних агресорів, що вони повинні цінувати мир, інакше будуть притягнуті до відповідальності світом. Ми підготували конкретні кроки для створення такого трибуналу. Вони будуть представлені всім державам", - повідомив Зеленський.

Український лідер заявив, що Україна звернеться до Генеральної Асамблеї ООН щодо підтримки необхідності створення міжнародного компенсаційного механізму.

"Росія має заплатити за цю війну своїми активами. Це також покарання. Це одне з найстрашніших покарань для російських посадовців, які цінують гроші понад усе", - наголосив Зеленський.

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