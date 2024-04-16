Міжнародна ізоляція РФ триває: у Південній Кореї скасували гастролі російського балету

Міжнародна ізоляція РФ триває. Із ініціативи Міністертва закордонних справ України у Південній Кореї скасували гастролі російського балету.

Про це інформує Міністерство закордонних справ України.

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У відомстві підкреслили, що завдяки зусиллям Посольства України в Республіці Корея та за підтримки української громади і міжнародних партнерів виступ російської прими-балерини із проєктом "Моданс" у Сеульському Артцентрі та "Гала-концерт балету Большого театру" у столиці Південної Кореї вже не відбудеться.

"Російській "культурній" пропаганді не має бути місця на міжнародних майданчиках, а російським балеринам — на сценах світових театрів. Працюємо й надалі, щоб ворог не міг використовувати світовий культурний простір для виправдання своїх злочинів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у США та Британія ввели ембарго на російські метали.

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