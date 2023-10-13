Міжнародна правозахисна організація звинувачує Ізраїль у застосуванні снарядів із білим фосфором: реакція ЦАХАЛу

Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch стверджує, що має свідчення застосування Ізраїлем білого фосфору під час бомбардування Сектору Гази та Лівану 10 та 11 жовтня.

HRW посилається на відеозаписи та свідчення очевидців, на яких видно білі смуги у небі над Газою. Організація переконана, що це 155-мм артилерійські снаряди з білим фосфором, застосовувати які небезпечно для цивільного населення.

Про це HRW повідомляє на своєму сайті.

Так, Human Rights Watch стверджує, що переглянула відео та підтвердила, що воно було зняте в порту міста Газа, і визначила, що боєприпаси, використані під час удару, були 155-міліметровими артилерійськими снарядами з білим фосфором. Інші відео, опубліковані в соціальних мережах і перевірені Human Rights Watch, показують те саме місце. Щільний білий дим і часниковий запах характерні для білого фосфору, кажуть у HRW.

Human Rights Watch також посилається на два відео, зняті 10 жовтня з двох місць поблизу ізраїльсько-ліванського кордону. На кожному з них зображено 155-мм артилерійські снаряди з білим фосфором, які використовуються, очевидно, як димові завіси.

Правозахисники наголошують, що застосування білого фосфору у Газі збільшує ризик для цивільного населення та порушує вимоги міжнародного гуманітарного права. Ця речовина спалахує при контакті з киснем, утворюючи густий білий дим. Її застосування в місцях скупчення людей може бути вкрай небезпечним. Білий фосфор не заборонений міжнародним правом, але через шкідливий вплив на людину його застосування жорстко регламентоване.

Раніше цього тижня Human Rights Watch, коментуючи ситуацію в Ізраїлі та Смузі Гази, заявила про воєнні злочини з обох сторін.

Своєю чергою, ізраїльські військові заявили агентству Reuters, що "нині їм не відомо про застосування зброї, що містить білий фосфор, у Смузі Гази".

Нагадаємо, ООН отримала інформацію про те, що Ізраїль наказав мешканцям північної частини Сектора Гази переселитися на південь анклаву протягом 24 годин.

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