"Міжнародна спільнота закривала очі": Кислиця пригадав, як Росія окупувала місце в Радбезі ООН

"Міжнародна спільнота закривала очі": Кислиця пригадав, як Росія окупувала місце в Радбезі ООН

Коли Росія порушувала норми міжнародного права, світові лідери закривали очі.

У грудні 1991-го року Росія, зухвало порушивши всі правила і статті статуту, окупувала місце постійного члена Ради безпеки ООН.

Про це в етері "Єдиного марафону" нагадав постійний представник України в ООН Сергій Кислиця.

Він зазначив, що тоді міжнародна спільнота була схильна закривати очі на масштабні порушення РФ всієї логіки міжнародного спілкування та міжнародного права.

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"Спосіб, який означав змову за зачиненими дверями з головними гравцями на той час. Спосіб, який означав викрадення в Генеральної Асамблеї права висловитися щодо того, чи згодна була вона на те, щоб РФ стала постійним членом Ради безпеки", - наголосив Кислиця.

Нагадаємо, американські чипи та компоненти знайшли в російських радарних системах, дронах, танках, наземному обладнанні та прибережних кораблях. Деякі з них "свіжі" - виготовлені 2020 року.

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