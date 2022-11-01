Міжнародне доставлення посилок: в Новій пошті розповіли, що заборонено відправляти за кордон

Нова пошта впевнено входить на міжнародний ринок. Вже шість повноцінних відділень було відкрито у Польщі. Однак, відправляючи посилку за кордон, потрібно враховувати і додаткові правила. Які саме - читайте в матеріалі ТСН.ua.
Як розповіли в Новій пошті, деякі речі можна відправляти через митницю, а інші - ні.
Що можна відправляти за кордон: перелік
Ви можете без проблем класти у посилку для міжнародного доставлення таке:
- особисті речі;
- техніка;
- одяг;
- продукти харчування в заводському пакуванні, для яких не потрібно особливих умов зберігання (сухофрукти, консерви, крупи) - максимум 10 кг;
- книжки.
Що відправляти категорично заборонено
В жодному разі не можна відправляти через митницю:
- продукти харчування, які потребують особливих умов зберігання;
- поштові марки та гроші;
- алкоголь, тютюн, наркотичні речовини;
- вітаміни та ліки;
- фарби, лаки, парфуми та будь-які інші легкозаймисті речовини;
- товари подвійного і військового призначення;
- товари тваринного походження;
- антикваріат;
- насіння.
Щоб переглянути повний перелік заборонених для відправлення речей, переходьте за посиланням.
Як відправити посилку з Польщі в Україну із відділення
Покрокова інструкція:
- Принести посилку із речами у відкритому вигляді, щоб зробити опис вмісту для розмитнення митною службою;
- Вказати оператору:
- ПІБ отримувача англійською мовою
- український номер телефона отримувача
- електронну пошту отримувача
- номер поштомату, або номер відділення, або адресу для доставки кур’єром Нової пошти в Україні
- Сплатити за послуги доставки та пакування, у разі необхідності.
Адреса та графік роботи відділень Nova Post у Польщі доступні за посиланням.
Нагадаємо, що до кінця року компанія планує відкрити у всіх великих польських містах свої відділення.
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