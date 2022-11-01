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Міжнародне доставлення посилок: в Новій пошті розповіли, що заборонено відправляти за кордон

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Міжнародне доставлення посилок: в Новій пошті розповіли, що заборонено відправляти за кордон

Міжнародне доставлення посилок: в Новій пошті розповіли, що заборонено відправляти за кордон

Нова пошта впевнено входить на міжнародний ринок. Вже шість повноцінних відділень було відкрито у Польщі. Однак, відправляючи посилку за кордон, потрібно враховувати і додаткові правила. Які саме - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Як розповіли в Новій пошті, деякі речі можна відправляти через митницю, а інші - ні.

Що можна відправляти за кордон: перелік

Ви можете без проблем класти у посилку для міжнародного доставлення таке:

  • особисті речі;
  • техніка;
  • одяг;
  • продукти харчування в заводському пакуванні, для яких не потрібно особливих умов зберігання (сухофрукти, консерви, крупи) - максимум 10 кг;
  • книжки.

Що відправляти категорично заборонено

В жодному разі не можна відправляти через митницю:

  • продукти харчування, які потребують особливих умов зберігання;
  • поштові марки та гроші;
  • алкоголь, тютюн, наркотичні речовини;
  • вітаміни та ліки;
  • фарби, лаки, парфуми та будь-які інші легкозаймисті речовини;
  • товари подвійного і військового призначення;
  • товари тваринного походження;
  • антикваріат;
  • насіння.

Щоб переглянути повний перелік заборонених для відправлення речей, переходьте за посиланням.

Як відправити посилку з Польщі в Україну із відділення

Покрокова інструкція:

  • Принести посилку із речами у відкритому вигляді, щоб зробити опис вмісту для розмитнення митною службою;
  • Вказати оператору:
    • ПІБ отримувача англійською мовою
    • український номер телефона отримувача
    • електронну пошту отримувача
    • номер поштомату, або номер відділення, або адресу для доставки кур’єром Нової пошти в Україні
  • Сплатити за послуги доставки та пакування, у разі необхідності.

Адреса та графік роботи відділень Nova Post у Польщі доступні за посиланням.

Нагадаємо, що до кінця року компанія планує відкрити у всіх великих польських містах свої відділення.

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Автор
Тетяна МележикТетяна Мележик
Дата публікації
Перегляди
999
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