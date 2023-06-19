Міжнародні компанії працевлаштують чверть мільйона біженців з України

Міжнародні компанії об’єдналися: хочуть допомогти працевлаштувати чверть мільйона біженців – переважно жінок з України.

Про це повідомляє Der Spiegel.

Десятки великих міжнародних компаній погодилися навчити та працевлаштувати понад 250 тис. українських біженців – переважно жінок – та біженців з інших країн Європи. Компанії з філіями в Німеччині взяли таке зобов'язання і в понеділок, 19 червня, у Парижі під час конференції міжародних корпорацій.

Подію організував курдський підприємець Хамді Улукая, який свого часу виїхав до США.

Серед компаній-учасниць, які допоможуть українським біженцям, є Accenture, Adecco, Amazon, Cisco, Generali, Hilton, ISS, Marriott International, Microsoft, Randstad, Starbucks і The Body Shop. Лише великі агентства тимчасової зайнятості хочуть працевлаштувати близько 150 тис. людей.

Нагадаємо, нещодавнє опитування довело: третина українців, які були змушені тікати від війни до Литви, у майбутньому планують залишитися там і працювати у цій країні.

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