Міжнародні резерви Росії зменшилися на майже $25 млрд за місяць

Ще в березні половина золотовалютних резервів РФ була заморожена через санкції.

Міжнародні резерви Росії станом на 1 жовтня 2022 року становили 540,688 млрд дол. Їхній обсяг знизився на 4,41%, чи на 24,972 млрд дол. порівняно з показниками початку вересня.

Про це повідомляє центробанк Росії.

Згідно з повідомленням, 30 вересня обсяг міжнародних резервів Росії "під впливом негативної переоцінки" зменшився на 1,6% (на 9 млрд дол.). Тож резерви РФ складали 540,7 млрд дол.

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Зазначається, що 18 лютого 2022 року обсяг російських резервів сягнув історичного максимуму, а саме 643,2 млрд дол., проте потім почав знижуватися.

У березні 2022 року російський міністр фінансів Анатолій Силуанов поінформував, що половина золотовалютних резервів країни (300 млрд дол. із 640 млрд дол.) заморожена через санкції.

Економіка Росії

Багатомільярдними збитками для центробанку Росії і Фонду національного добробуту стало стрімке обвалення китайського юаня. Про це писало видання The Moscow Times. Зауважимо, що юань – останній актив у міжнародних резервах РФ, що не потрапив під санкції. Адже у перші дні після вторгнення РФ до України долари, євро, фунти стерлінгів, японські єни, австралійський і канадський долари опинилися під санкціями.

Окрім того, за оцінками видання Bloomberg, що після оголошення "часткової" мобілізації в Росії, зазнають суттєвого удару найслабші місця економіки держави.

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