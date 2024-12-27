"Міжнародні терористи": у Defense Express пояснили, чому над Росією потрібно заборонити будь-які польоти

Росію потрібно виключити з усіх міжнародних організацій авіасполучення та заборонити здійснювати польоти над її повітряним простором.

Таку думку в етері Еспресо висловив військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих.

Він заявив, що ураження азербайджанського літака над територією РФ є міжнародним злочином.

"Слід зазначити, що російські терористи після вчиненого злочину проти цивільного повітряного судна, щоб замести сліди, не дали літаку сісти, аби врятувати пасажирів, а видворили його зі свого повітряного простору. Тому підбитий літак, подолавши 400 км, здійснив аварійну посадку вже на території Казахстану", - прокоментував Валерій Рябих.

Експерт нагадав інший подібний випадок, який стався в Ірані з українським літаком Boeing 737 рейсом PS-752, коли знову ж таки російська система "Тор" в автоматичному режимі руками іранських терористів вразила українське судно.

"Це наслідки декількох речей. По-перше, росіяни хизувалися, що Грозний прикривається системами "Панцырь". А ще раніше вихвалялися, що тестують якусь систему штучного інтелекту, яка дуже ефективна в автоматичному режимі. Скоріше за все так і відбувалося – таку систему було поставлено в автоматичний режим, коли не було здійснено заборони на прольоти пасажирських літаків, і воно шмаляло по всьому, чому тільки можливо", - зауважив військовий експерт.

Він зазначив, що Росію слід виключити з міжнародного сполучення та закрити над російською територією повітряний простір.

"Також це є наслідком і бездіяльності країн, які продовжують польоти над РФ, того ж Казахстану, Азербайджану, які підписували з російською державою угоду про те, що Каспійське море має бути мирним та не використовуватися для війни. Але в той же час росіяни три роки поспіль саме з акваторії Каспійського моря завдають удари по території України, однак ні з боку Казахстану, ні Азербайджану не було ніяких офіційних заяв, Сподіваюся, що хоча б цей трагічний випадок наштовхне керівництво цих країн дати оцінку російським терористам та припинити авіаційне сполучення з державою-агресоркою", - підкреслив Рябих.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що причиною катастрофи літака "Азербайджанських авіаліній" у казахстанському в Актау 26 грудня стала російська ракета "земля – повітря".

Крім того, ми раніше інформували, що 26 грудня поблизу Актау в Казахстані розбився пасажирський літак Embraer 190AR рейсу 8432 "Азербайджанських авіаліній".

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