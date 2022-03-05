Міжнародний союз залізниць виключив зі свого складу РФ та Білорусь

Міжнародні організації почали виключати зі свого складу російські та білоруські залізниці.

Міжнародний союз залізниць (UIC) виключив зі свого складу залізниці РФ та Білорусі, та їхні дочірні компанії.

Про це йдеться в офіційному листі Союзу, повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

"Укрзалізниця" також наполягає, щоб залізниці ворожих країн було виключено з усіх міжнародних організацій та припинено з ними перевезення вантажів та пасажирів.

За інформацією компанії, цю ініціативу вже підтримав Альянс нових учасників пасажирських перевезень у Брюсселі ALLRAIL. У своєму офіційному листі альянс зазначає, що припиняє будь-які відносини з ржд та зробить усе можливе, щоб виключити російську залізницю з усіх міжнародних організацій.

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"Крім того, ми будемо бойкотувати будь-які зустрічі ЄС із залізничними асоціаціями, поки вони не виключать росіян", – йдеться у повідомленні ALLRAIL.

Також "Укрзалізниця" закликає негайно припинити здійснювати будь-яку іншу співпрацю з ржд та білоруською залізницею: обслуговування та постачання поїздів, вагонів, деталей для залізничної техніки, інфраструктури тощо.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" призначила евакуаційні поїзди до Польщі на 5 та 6 березня.

Раніше компанія заявила, що не поверне росіянам та білорусам їхні вантажні вагони.