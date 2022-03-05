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Міжнародний союз залізниць виключив зі свого складу РФ та Білорусь

Міжнародний союз залізниць виключив зі свого складу РФ та Білорусь

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Міжнародний союз залізниць виключив зі свого складу РФ та Білорусь

rzd.ru

Міжнародні організації почали виключати зі свого складу російські та білоруські залізниці.

Міжнародний союз залізниць (UIC) виключив зі свого складу залізниці РФ та Білорусі, та їхні дочірні компанії.

Про це йдеться в офіційному листі Союзу, повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

"Укрзалізниця" також наполягає, щоб залізниці ворожих країн було виключено з усіх міжнародних організацій та припинено з ними перевезення вантажів та пасажирів. 

За інформацією компанії, цю ініціативу вже підтримав Альянс нових учасників пасажирських перевезень у Брюсселі ALLRAIL. У своєму офіційному листі альянс зазначає, що припиняє будь-які відносини з ржд та зробить усе можливе, щоб виключити російську залізницю з усіх міжнародних організацій. 

"Крім того, ми будемо бойкотувати будь-які зустрічі ЄС із залізничними асоціаціями, поки вони не виключать росіян", – йдеться у повідомленні ALLRAIL.

Також "Укрзалізниця" закликає негайно припинити здійснювати будь-яку іншу співпрацю з ржд та білоруською залізницею: обслуговування та постачання поїздів, вагонів, деталей для залізничної техніки, інфраструктури тощо.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" призначила евакуаційні поїзди до Польщі на 5 та 6 березня.

Раніше компанія заявила, що не поверне росіянам та білорусам їхні вантажні вагони.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - понад 10 000 осіб,
  • танків ‒ 269 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 945 од,
  • артилерійських систем – 105 од,
  • РСЗВ - 50 од,
  • засоби ППО - 19 од,
  • літаків – 39 од (уточнюється),
  • гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 409 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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