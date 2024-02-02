Міжнародний суд ООН розглядатиме справу про вигаданий Росією “геноцид” в Україні

Позов стосується звинувачень, висунутих Росією проти української влади в “геноциді” населення Донбасу — саме цим Москва виправдовувала вторгнення до України.

Міжнародний суд ООН вирішив, що має право розглядати питання про те, чи мав Кремль підстави виправдовувати “геноцидом” вторгнення Росії до України.

Трансляція оголошення рішення відбувалася на сайті суду.

Україна 26 лютого 2022 року подала до Міжнародного суду ООН позов щодо виконання конвенції про геноцид.

Позов стосується звинувачень, висунутих Росією проти української влади в “геноциді” населення Донбасу — саме цим Москва виправдовувала вторгнення до України. Таким чином, Україна планує довести, що вторгнення російських військ було безпідставним, а отже, суд повинен вимагати від Росії негайно вивести війська.

У Кремлі наполягали, що Міжнародний суд ООН не має юрисдикції розглядати цей позов. Як заявляли в МЗС РФ, “претензії Києва зводяться до оскарження правомірності проведення спеціальної військової операції відповідно до Статуту ООН, а також статусу ДНР і ЛНР”, але “до цих питань згадана конвенція не має жодного стосунку”.

“Попередні заперечення РФ, яка стверджувала, що суд не має юрисдикції для розгляду питання по суті, відхилено. Тепер суд розглядатиме по суті питання про те, чи мала рацію РФ, коли 2022 року звинувачувала Україну в скоєнні геноциду як привід для широкомасштабного вторгнення”, — пояснив у коментарі The Moscow Times міжнародний юрист Сергій Голубок.

Нагадаємо, раніше цього тижня суд ООН за позовом України встановив деякі порушення Росією міжнародних конвенцій щодо боротьби з фінансуванням тероризму та ліквідації всіх форм расової дискримінації, але більшу частину звинувачень проти Кремля за цим позовом відхилив.

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