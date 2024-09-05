Міжнародний валютний фонд планує відновити співпрацю з Росією: у МЗС відреагували

Міжнародний валютний фонд планує відновити співпрацю з Росією та направити місію до Москви. У МЗС України різко розкритикували такі наміри.

Про це відомство повідомили у Telegram.

У відомстві наголошують, що для головної фінансової установи ООН було б абсурдом легітимізувати російський режим, який фактично зруйнував самі основи Статуту ООН, розпочавши найбільшу загарбницьку війну в Європі з часів Другої світової та вчиняючи жахливі звірства проти українського народу.

"Закликаємо МВФ не відновлювати жодної співпраці з Росією та залишатися відданими Цілям і Принципам Статуту ООН. Звертаємося до всіх ключових стейкхолдерів, країн-членів і менеджменту МВФ із закликом ще більше ізолювати державу-агресора і не відновлювати діалог, допоки РФ вбиває цивільних, дітей, руйнує не лише Україну, а й міжнародні правила і принципи загалом".

Нагадаємо, представники МВФ наполягатимуть на швидшій девальвації гривні, зниженні процентних ставок та підвищенні податків. Так, на їхню думку, країна зможе заповнити дефіцит у держбюджеті.

Читайте також: