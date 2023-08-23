Міжнародний суд ООН анонсував слухання за позовом України до Росії: деталі

Міжнародний суд ООН призначив дату слухань за позовом України до Росії щодо здійснення геноциду. Вони відбудуться від 18 до 27 вересня.

Про це йдеться в документі, розміщеному на сайті суду.

Що відомо

Зазначається, що спершу будуть заслухані попередні заперечення. Їх висуне держава-агресорка Росія, яка тероризувала і продовжує тероризувати українців. Наступною свої аргументи озвучить Україна.

"Міжнародний суд ООН проведе публічні слухання щодо попередніх заперечень, висунутих Російською Федерацією у справі про звинувачення в геноциді за Конвенцією про запобігання злочину геноциду й покарання за нього", – йдеться у повідомленні.

Слухання пройдуть у Палаці миру в Гаазі, де розташована штаб-квартира суду. Також заплановані виступи представників 32 держав, які підтримали Україну в позові проти РФ.

Нагадаємо, російський диктатор Путін підписав указ про склад делегації від РФ для участі в 78-й сесії Генеральної асамблеї ООН. Цікаво, що його самого у списку нема. Недивно, тому що подорожі Путіна значно обмежилися після видавання Міжнародним кримінальним судом ордера на його арешт.

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