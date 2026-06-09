Міжнародний кримінальний суд відсторонив головного прокурора: у чому його звинувачують

МКС відсторонив Каріма Хана / © Міжнародний кримінальний суд

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Міжнародний кримінальний суд ухвалив рішення про відсторонення головного прокурора Каріма Хана з посади після звинувачень у сексуальних домаганнях. МКС ухвалив це рішення після завершення дисциплінарного провадження.

Про це йдеться у документах Міжнародного кримінального суду.

МКС відсторонив головного прокурора Каріма Хана

Під час засідання МКС 8 червня було ухвалено рішення про дисциплінарне провадження щодо прокурора.

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Справу проти Каріма Хана передадуть на розгляд спеціальній сесії держав-членів суду для визначення подальшої долі працівника.

Комітет з 21 держави-члена більшістю голосів вирішив, що Хан скоїв серйозний вчинок через обвинувачення у сексуальних домаганнях.

«Рішення Бюро та пов’язана з ним документація залишатимуться конфіденційними. Бюро продовжує закликати до належної поваги до конфіденційності та прав усіх зацікавлених сторін, а також до цілісності поточного процесу», — наголосили в МКС.

Хан неодноразово заперечував звинувачення у свій бік. Звинувачення вперше випливли 2024 року, коли Карім Хан керував прокуратурою суду. Їх висунула жінка, яка працювала з ним у штаб-квартирі суду в Гаазі.

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Передача справи Каріма Хана на розгляд 125 держав-членів МКС є безпрецедентною, і може призвести до голосування про відставку головного прокурора.

Трамп запровадив санкції проти МКС

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп видав указ про застосування санкцій проти Міжнародного кримінального суду (МКС) через розгляд справ про воєнні злочини проти керівництва Ізраїлю.

Рішення ухвалили невдовзі після зустрічі Трампа з ізраїльським прем’єром Біньяміном Нетаньягу. Американський лідер звинуватив МКС у «нелегітимних і безпідставних діях», наголосивши, що ні США, ні Ізраїль не визнавали юрисдикцію суду, а їхні військові суворо дотримуються законів війни.

Підтримку цієї позиції висловили і проізраїльські законодавці, які підкреслюють, що Ізраїль не є учасником Римського статуту, а його власна система правосуддя є достатньо надійною для розслідування подібних звинувачень.

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Приводом для запровадження санкцій стало те, що МКС видав ордери на арешт Біньяміна Нетаньягу та колишнього міністра оборони Йоава Галланта.

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