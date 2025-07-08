Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт керівників "Талібану": у чому звинувачують друзів Кремля

Бойовики Талібану / © Associated Press

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Міжнародний кримінальний суд (МСК) видав ордери на арешт верховного лідера «Талібану» Хайбатулли Ахундзади та голови Верховного суду Афганістану Абдула Хакіма Хаккані, які фактично керували країною з 15 серпня 2021 року.

Про це повідомляє пресслужба МСК.

Ордери на арешт видали на тлі розслідування ситуації в Афганістані

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«Сьогодні, 8 липня 2025 року, Палата попереднього розслідування Міжнародного кримінального суду видала, у контексті ситуації в Афганістані, ордери на арешт Хайбатулли Ахундзади, Верховного лідера Талібану, та Абдула Хакіма Хаккані, Голови Талібану, які здійснювали фактичну владу в Афганістані принаймні з 15 серпня 2021 року», — йдеться у повідомленні.

Чоловікам інкримінують організацію та переслідування з гендерних і політичних мотивів. Йдеться, зокрема, про жорстокі переслідування жінок, дівчат та інших груп населення, які не відповідали нормам «Талібану» щодо гендерних ролей. Це стосується як людей з нестандартною гендерною ідентичністю, так і тих, хто виступає за права жінок.

За даними слідства, ці злочини були скоєні на території Афганістану з моменту захоплення влади Талібаном 15 серпня 2021 року та тривали щонайменше до 20 січня 2025 року.

Палата попереднього розгляду визнала, що політика Талібану призвела до жорстоких порушень прав людей в Афганістані — вбивств, ув’язнень, катувань, зґвалтувань та зникнень.

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Хоча Талібан ввів суворі правила для всіх, жінок і дівчат переслідували особливо, відбираючи в них право на освіту, свободу пересування, вираження думок та інші базові права.

Місце перебування підозрюваних наразі невідоме. Своєю чергою, Міжнародний кримінальний суд звертається до країн-учасниць Римського статуту з проханням про спільні дії для виконання судових ордерів.

Нагадаємо, Верховний суд Росії скасував заборону на діяльність «Талібану». Це рішення засвідчило зміну ставлення Кремля до цього руху. Раніше РФ вже підтримувала зв’язки з талібами, а кремлівський диктатор Володимир Путін називав їх союзниками у боротьбі з тероризмом.

Окрім того, Кремль уже має певні домовленості з «Талібаном». Йдеться про заселення афганцями окупованого Донбасу.

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