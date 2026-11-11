Скандал спалахнув довкола компанії Nvidia / © Reuters

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Китайська бізнесвумен Еліс Хуанг потрапила у міжнародний скандал через інформацію про її близькі стосунки з генеральним директором Nvidia Дженсеном Хуангом. ЗМІ пишуть, що американські спецслужби підозрюють жінку у співпраці з розвідкою Китаю, а рада директорів технологічного гіганта вже проводить незалежне розслідування.

Про це повідомляє Reuters.

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Що відомо про Еліс Хуанг та її зв’язок з Nvidia

Еліс Хуанг, також відома як Хуанг Ле, працювала у фінансовому секторі Китаю. Медіа згадують, що вона обіймала керівні посади в шанхайській інвестиційній компанії Shanghai Hexi Investment Management, а до того працювала у приватному банківському підрозділі HSBC у Гонконгу та в CITIC Securities. Також жінка має досвід роботи в телевізійній журналістиці.

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У березні 2023 року вона стала контролюючою акціонеркою сінгапурської компанії Megaspeed International, яка надає послуги хмарних обчислень. Компанія є бізнес-партнером Nvidia в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Сама Nvidia також вказує Megaspeed у переліку офіційних хмарних партнерів.

За даними ЗМІ, Еліс Хуанг і Дженсен Хуанг не є родичами. Вони обоє були присутні на заході тайванського виробника серверів Gigabyte під час технологічної виставки Computex у 2024 році. Один із відвідувачів заходу розповів виданню, що бачив їх разом, а опублікована в LinkedIn фотографія засвідчила, що вони сиділи поруч.

У чому підозрюють Еліс Хуанг

У жовтні 2025 року видання The New York Times повідомило, що американська влада розслідує можливу допомогу Megaspeed китайським клієнтам в отриманні передових чипів Nvidia, експорт яких до Китаю обмежений Вашингтоном.

Пізніше видання із посиланням на американську розвідку написало, що Еліс Хуанг нібито була агенткою китайських спецслужб і передавала Пекіну інформацію, водночас підтримуючи близькі стосунки з керівником Nvidia. ЗМІ пише, що навесні держсекретар США Марко Рубіо навіть надсилав високопосадовцям у Вашингтоні відповідне попередження.

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Reuters не змогло встановити місцеперебування Хуанг, щоб отримати її коментар, а Megaspeed не відповіла на запит журналістів.

Водночас документи про торговельні операції, які вивчило Reuters, свідчать, що індонезійський підрозділ Megaspeed у 2024–2026 роках імпортував обладнання Nvidia, зокрема, процесори H100 та супутні компоненти. Частину поставок здійснювали постачальники, пов'язані з Gigabyte.

© Reuters

Дженсен Хуанг визнав зраду дружині

На тлі скандалу керівник Nvidia визнав, що був невірним своїй дружині. У зверненні до працівників компанії він перепросив за біль, якого завдав їй та їхнім дітям. Він підкреслив, що залишається відданим захисту Nvidia та національній безпеці США.

Водночас Хуанг заявив про готовність співпрацювати з розслідуванням. Він стверджує, що не знав, що жінка, з якою його пов'язували стосунки, могла бути шпигункою. Президент США Дональд Трамп повідомив, що ФБР також вивчає цю справу, але подробиць не навів.

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Рада директорів Nvidia оголосила про початок незалежного розслідування після повідомлень про можливу іноземну розвідувальну операцію. Водночас у компанії заявили, що наразі не мають підстав вважати, що корпоративні секрети або інформація, пов'язана з національною безпекою США, опинилися під загрозою.

Вплив на акції Nvidia

Новини про особисте життя Дженсена Хуанга та можливу шпигунську діяльність його знайомої спричинили розпродаж акцій технологічного гіганта. За інформацією BBC, на закритті торгів 9 листопада цінні папери Nvidia подешевшали приблизно на 4%. Ринкова капіталізація компанії скоротилася орієнтовно на 250 млрд доларів.

Інвестори хвилюються не лише через можливий витік конфіденційної інформації, а й те, як розслідування може позначитися на керівництві компанії. Відомо, що Дженсен Хуанг співзаснував Nvidia у 1993 році та перетворив її на одного з ключових виробників чипів для індустрії штучного інтелекту.

Однак аналітики не очікують, що інвестори масово відмовляться від акцій компанії через скандал. Nvidia залишається одним із центральних гравців ринку ШІ, а її продукція має вирішальне значення для розвитку цієї галузі.

Окремо американські конгресмени запросили Дженсена Хуанга на закритий брифінг, щоб з'ясувати, що він знав про можливу розвідувальну діяльність Еліс Хуанг і чи могла конфіденційна інформація потрапити до Китаю.

Реакція Nvidia, Пекіна та Конгресу США

У компанії Nvidia всі звинувачення відкидали. Речник компанії Джон Ріццо заявив, що контакти Дженсена Хуанга з Еліс Хуанг «не виходили за межі звичайного спілкування з клієнтами», а самі покупці ніколи не просять Nvidia тиснути на уряд США.

Посольство Китаю в США назвало матеріал NYT «безпідставним наклепом». Нагадаємо, що ЗМІ писало, що розвідка США викрила спецоперацію Міністерства державної безпеки Китаю, ціллю якої став очільник компанії Nvidia Дженсен Хуанг. Для зближення з мільярдером Пекін залучив привабливу та впливову бізнесвумен Еліс Хуанг.

Журналісти NYT зазначають, що спецслужби США щонайменше рік вели електронне стеження за Еліс Хуанг. У червні 2024 року її разом із Дженсеном Хуангом зняли на фото в одному з барів Тайбея. Сама історія знайомства та швидкого зближення досі оповита таємницею, але в кулуарах її вже порівнюють із класичною шпигунською «медовою пасткою».

Тим часом у Вашингтоні розгортається гучний скандал. Республіканці з трьох впливових комітетів Палати представників США вже вимагають від Дженсена Хуанга з’явитися до кінця цього місяця на закриті слухання, аби дати свідчення щодо його особистих контактів із ймовірною шпигункою.

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