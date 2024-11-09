МКС готує розслідування проти головного прокурора, який видав ордер на арешт Путіна: у чому його підозрюють

Керівний орган Міжнародного кримінального суду (МКС) ініціював зовнішнє розслідування стосовно головного прокурора Каріма Хана через ймовірні сексуальні домагання. Внутрішній документ, який був поширений серед держав-членів суду, закликає Хана тимчасово усунутися від виконання своїх обов'язків до завершення перевірки.

Про це пише Reuters.

Хан категорично заперечує звинувачення і вважає їх частиною кампанії дезінформації проти його офісу. Він звернувся до внутрішнього органу МКС для проведення розслідування цих фактів, однак тиск на нього зростає. У відповідь на це, Асамблея держав-учасниць МКС на зустрічі 7 листопада погодила початок зовнішнього розслідування.

Також у документі зазначається, що органи МКС повинні розпочати розслідування ще в той момент, коли перші звинувачення стали відомі. За словами джерел, ймовірний потерпілий не вірить у незалежність внутрішнього органу суду, оскільки новим його головою став колишній співробітник Хана.

Карім Хан, 54 роки, став головним прокурором МКС у 2021 році. Раніше він працював радником ООН у справах боротьби з ІДІЛ в Іраку і має значний досвід у міжнародному праві.

Нагадаємо, головний прокурор МКС Карім Хан заявляв, що розчаровуватися в міжнародному праві ще зарано. Він також повідомив, що ордер на арешт за накази бити по цивільних був виданий щодо генерала ВПС РФ.