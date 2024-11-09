МКС готує розслідування проти головного прокурора, який видав ордер на арешт Путіна: у чому його підозрюють

Під тиском Хан тимчасово залишить посаду прокурора МКС.
Керівний орган Міжнародного кримінального суду (МКС) ініціював зовнішнє розслідування стосовно головного прокурора Каріма Хана через ймовірні сексуальні домагання. Внутрішній документ, який був поширений серед держав-членів суду, закликає Хана тимчасово усунутися від виконання своїх обов'язків до завершення перевірки.
Про це пише Reuters.
Хан категорично заперечує звинувачення і вважає їх частиною кампанії дезінформації проти його офісу. Він звернувся до внутрішнього органу МКС для проведення розслідування цих фактів, однак тиск на нього зростає. У відповідь на це, Асамблея держав-учасниць МКС на зустрічі 7 листопада погодила початок зовнішнього розслідування.
Також у документі зазначається, що органи МКС повинні розпочати розслідування ще в той момент, коли перші звинувачення стали відомі. За словами джерел, ймовірний потерпілий не вірить у незалежність внутрішнього органу суду, оскільки новим його головою став колишній співробітник Хана.
Карім Хан, 54 роки, став головним прокурором МКС у 2021 році. Раніше він працював радником ООН у справах боротьби з ІДІЛ в Іраку і має значний досвід у міжнародному праві.
Нагадаємо, головний прокурор МКС Карім Хан заявляв, що розчаровуватися в міжнародному праві ще зарано. Він також повідомив, що ордер на арешт за накази бити по цивільних був виданий щодо генерала ВПС РФ.