"Мне кушать нечего!": учасник "СВО" пожалівся, що держава фінансово не допомагає (відео)

Окупант вже не радий, що зголосився поїхати до України й воювати за божевільного диктатора Путіна.
Учасник так званої "СВО" з міста Дербента (республіка Дагестан) пожалівся, що йому держава фінансово не допомагає. Так, він змушений просити в людей гроші, сидячи під районною адміністрацією, бо не має чого їсти.
Про це пише журналіст Юрій Бутусов.
"Я, учасник СВО, сиджу біля районної адміністрації прошу в людей грошей на харчові продукти, мені їсти немає чого. Держава не допомагає, ніхто мені не допомагає. Ось, зверніть увагу на це", – підсумував ображений окупант.
Також він пообіцяв приходити до районної адміністрації й надалі, аж допоки питання не вирішиться.
Нагадаємо, росіяни показали, як їхні медики "мотивують" поранених військових триматися за своє нікчемне життя. Цікаво, що сам "висококваліфікований" лікар із позивним "Кобзон" вже "двохсотий".
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