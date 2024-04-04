"Мне кушать нечего!": учасник "СВО" пожалівся, що держава фінансово не допомагає (відео)

Окупант вже не радий, що зголосився поїхати до України й воювати за божевільного диктатора Путіна.

Учасник так званої "СВО" з міста Дербента (республіка Дагестан) пожалівся, що йому держава фінансово не допомагає. Так, він змушений просити в людей гроші, сидячи під районною адміністрацією, бо не має чого їсти.

Про це пише журналіст Юрій Бутусов.

Учасник "СВО" пожалівся, що держава фінансово не допомагає

"Я, учасник СВО, сиджу біля районної адміністрації прошу в людей грошей на харчові продукти, мені їсти немає чого. Держава не допомагає, ніхто мені не допомагає. Ось, зверніть увагу на це", – підсумував ображений окупант.

Також він пообіцяв приходити до районної адміністрації й надалі, аж допоки питання не вирішиться.

Нагадаємо, росіяни показали, як їхні медики "мотивують" поранених військових триматися за своє нікчемне життя. Цікаво, що сам "висококваліфікований" лікар із позивним "Кобзон" вже "двохсотий".

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