Мобілізація в РФ: кого сьогодні активно вербують на війну проти України

З'явився план для регіональних органів влади щодо вербування на військовий контракт громадян РФ. Зокрема, на війну проти України запрошують мігрантів, банкрутів, боржників, безробітних та інші вразливі соціальні верстви суспільства.

Про це пише російське видання "Важные истории".

Яких громадян РФ вербують на фронт

За даними видання, сьогодні на війну проти України активно вербують громадян, які:

перебувають у запасі, зокрема демобілізовані 2022 та 2023 років;

проходять строкову службу;

підлягають призову на строкову службу;

подали заяву через ЄПГУ;

вчинили злочини невеликої або середньої тяжкості, щодо яких здійснюється попереднє розслідування, мають право укласти контракт відповідно до ФЗ № 270 від 24.06.2023;

звільнені з місць позбавлення волі та мають непогашену чи незняту судимість, щодо яких органами внутрішніх справ здійснюється адміністративний нагляд, які мають право укласти контракт відповідно до ФЗ № 270 від 24.06.2023;

перебувають на профілактичних обліках у дільничного уповноваженого поліції;

засуджені, які перебувають у виправних установах, щодо яких слідчий ізолятор кримінально-виконавчої системи виконує функції виправної установи; які перебувають обліку в кримінально-виконавчих інспекціях і виправних центрах, мають право укласти договір відповідно до ФЗ № 270 від 24.06.2023;

раніше брали участь у бойових діях у складі приватної військової компанії;

мають суттєву (значну) заборгованість з виконавчих проваджень;

визнані неспроможними (банкрутами) або щодо яких проводиться процедура визнання неспроможними (банкрутами);

офіційно не отримують дохід і не проводять податкових відрахувань протягом 2022 року, а також за минулий період 2023 року;

перебувають на обліку в органах служби зайнятості населення;

є відвідувачами багатофункціональних центрів надання державних послуг, які звернулися з питання надходження на військову службу за контрактом.

Також на фронт запрошують осіб, які набули громадянство РФ, іноземних громадян, які подали заяви на його отримання, та тих, які підлягають видворенню чи депортації. Йдеться і про працівників:

підприємств та організацій, які встановили додаткові соціально-трудові гарантії для працівників-учасників СВО та/або квоти для працевлаштування громадян, які уклали контракт;

підприємств та організацій, зокрема малого й середнього підприємництва, афілійованих із представниками національно-культурних автономій (діаспор);

приватних охоронних підприємств (ПОП).

"Добровольців", які прийшли до військкомату за власною ініціативою, та інших осіб також раді вітати у складі армії РФ.

"Можна зробити висновок, що потрібну кількість саме Міністерство оборони знову набрати не може. Тому поставлено жорстке завдання виконавчої влади під'єднатися до цього набору та цілеспрямовано вести його серед ущемлених верств мігрантів, боржників, тобто тих, кого можна якимось чином притиснути. Підписання контракту досі добровільне, але можна вмовити чи висунути якісь умови, або зробити життя нестерпним", – каже голова громадського руху "Громадянин. Армія. Право" Сергій Кривенко.

Нагадаємо, до тимчасово окупованого Криму кожен день прибувають нові мобілізовані з РФ. Вокзал, де вони зупиняються, оточили із двох боків, щоб ті не втекли.

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