Мобілізація в РФ: російська влада здивувала планами щодо нових контрактників Міноборони

У наступні три роки Міноборони РФ нібито планує обмежитись вербуванням лише 225 тисяч контрактників.

Згідно з проєктом держбюджету держави-агресорки на 2025-2027 роки, Міноборони РФ планує підписати контракти на службу в росармії приблизно з 225 тисячами добровольців за три роки.

Про це пишуть "Важные истории".

Як стало відомо журналістам, російська влада планує виділити загалом за три наступні роки 90 млрд рублів на одноразові виплати за укладення контракту з Міноборони.

Від 31 липня цього року розмір одноразової виплати для російських добровольців становить 400 тисяч рублів, а до цього особам, які уклали контракт з МО РФ, виплачували по 195 тисяч рублів.

"Якщо виплата не зміниться, то закладених коштів вистачить, щоб за три роки набрати 225 тисяч нових контрактників. Якщо ж за укладення контракту будуть виплачувати 195 тисяч рублів, як було раніше, це дозволить набрати 461,5 тисячі людей", – зазначають автори публікації.

Втім такі цифри дивують, якщо врахувати щоденні втрати живої сили окупантів на фронті в Україні та статистику завербованих росіян за попередні 2,5 роки війни.

"Лише за минулий рік контракт із МО РФ уклали 345 тисяч осіб. Від початку 2023 року до середини 2024 року кількість нових контрактників досягла 511 тисяч осіб", – наводить цифри видання.

Ймовірних причин таких планів автори не називають, але зауважують, що цілком можливо, заплановані у бюджеті суми можуть змінитись.

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