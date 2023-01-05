Мобілізація в Росії: експертка прогнозує вручення повісток на роботі

Аналітикиня радить тим, хто не прийшов за викликом до військкомату, змінити місце проживання та роботи.

Мобілізацію в Росії після новорічних свят буде продовжено вже у ширшому масштабі, і повістки можуть почати вручати просто на роботі.

Про це російська політична аналітикиня, головна редакторка порталу After empire Ольга Курносова розповіла уефірі телеканалу "FREEДОМ".

Водночас на думку експертки, масового роздавання повісток саме на вулицях у Росії не буде.

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"На мій погляд, це буде не так облава на вулицях, бо це така дуже публічна історія. А ось вручати повістки на роботі – це найпростіший і найдієвіший спосіб, бо відмовитися від цієї повістки неможливо, бо ти на роботі її отримуєш", – розповіла Курносова.

"Відповідно, єдиний спосіб, якщо ти не прийшов за викликом, це змінити місце проживання і змінити роботу", – додала аналітикиня.

Вона також висловила свою думку про потенційні протести в РФ проти війни в Україні. Курносова гадає, що це могло би вплинути на зупинення війни, адже президент Володимир Путін боїться втратити владу.

"Навіть якщо порахувати всіх тих, хто виїхав з Росії, якби замість того, щоб їхати, вони приїхали до Москви й вийшли там, неважливо куди, – на Красну, на Манежну, на Тріумфальну, на будь-яку площу Москви – вони туди навіть не вмістилися б. І, безумовно, це була б така подія, після якої Путіну довелося б щось міняти. На мою думку, він би просто припинив воювати, бо за свою владу він боїться набагато більше, ніж за щось інше", – вважає експертка.

Нагадаємо, очільник ГУР Міноборони України Кирило Буданов повідомив, що від 5 січня Росія почне всі процеси щодо нової мобілізації. Оголосити її можуть цього ж дня, або ж 16 січня – це неважливо, каже Буданов. Головне, що зміниться, РФ закриє виїзд для чоловіків.

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявляв, що українська армія здатна звести нанівець мобілізаційні потуги Росії завдяки своїй навченості, вмотивованості та новітньому озброєнню.

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