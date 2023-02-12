Мобілізація в Росії: Фейгін відповів, коли Путін оголосить нову велику хвилю

Мобілізація в Росії триває. Водночас голосно заявляти про нову велику хвилю мобілізації для війни в Україні очільник Кремля Володимир Путін наміру не має.

Про це сказав адвокат та правозахисник Марк Фейгін в інтерв'ю ТСН.ua.

"Після першої хвилі мобілізації вже такого враження справити на суперників він (президент РФ Володимир Путін - ред.) уже не може. Чому він оголошував її 21 вересня? Він оголосив і мобілізацію, і заявив про підтримку референдумів про приєднання територій. Це було комбо. Навіщо він це зробив?.. Він думав, що цього злякаються і війна припиниться. Розпочнуться "мирні переговори". Він сподівався на цей ефект. Цього не сталося", - зазначив Фейгін.

Тож, за словами правозахисника, наразі заява про нову хвилю мобілізації не спрацює.

"Оголошувати зараз голосно про наступний етап мобілізації, щоб справити на когось враження?.. Цього вже точно не станеться. Двічі таке не працює. Не у кожного випадає шанс вдруге справити перше враження", - додав Фейгін.

Водночас експерт впевнений,що російське командування не зупиняє мобілізацію в РФ і мають намір довести чисельність найманців для війни в Україні до 500 тис.

Додамо, що Росія мчить до свого розвалу. За словами секретаря Ради національної безпеки і оборони України, РФ припинить своє існування в нинішніх межах найближчим часом.

На території Російської Федерації сформуються "вільна Ічкерія, Татарстан, Дагестан".

Стало відомо, що мобілізовані росіяни із Калінінградської області, які не прагнуть ставати "гарматним м'ясом", звернулися до свого губернатора та Міноборони РФ.

Читайте також: