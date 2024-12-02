Мобілізація з 18 років: адміністрація Байдена розчарована позицією України – WP

За інформацією видання, в адміністрації Байдена "зростає розчарування" відмовою української влади посилити мобілізацію і знизити мобілізаційний вік до 18 років.

Адміністрація чинного президента США Джо Байдена розчарована тим, що українька влада не хоче знижувати мобілізаційний вік до 18 років.

Про це пише The Washington Post з посиланням на власні джерела.

За словами офіційних осіб, адміністрація Байдена веде боротьбу, щоб надати Україні додаткові озброєння на мільярди доларів.

"Ініціатива "кульгавої качки" (кульгава качка в американській політичній системі – це президент, який залишає свою посаду – Ред.) була частково викликана наступом Росії на полі бою та страхом серед найзапекліших прихильників України, що коли обраний президент Дональд Трамп вступить на посаду 20 січня, відбудеться різка зміна політики США щодо війни", – йдеться у статті WP.

Проте дехто в адміністрації Байдена вважає, що хоч би що не робив Вашингтон, українська армія буде переможеною, якщо не набере набагато більшої кількості солдатів.

За інформацією видання, в адміністрації Байдена "зростає розчарування лідерами України, які чинять опір закликам США знизити вік призову в країні з 25 до 18 років".

Один високопоставлений чиновник адміністрації сказав журналістам, що хоча вогнева міць України зменшилася через уповільнення військової допомоги США до того, як Конгрес у квітні схвалив додаткове фінансування на суму 61 ​​мільярд доларів, зараз це менша проблема.

"Можливо, розрив у боєприпасах між Україною та Росією не повністю ліквідований, але ситуація стала набагато кращою. Але з боку людської сили це лише питання математики та фізики", — сказав цей чиновник, виступаючи, як і інші, на умовах анонімності, щоб відверто поговорити про делікатні оцінки США.

"Я не намагаюся ні в чому звинуватити Україну. Для них (українців – Ред.) це дуже складне питання. Але протягом, особливо в минулому році, вони просто не мобілізують і не навчають достатньо солдатів, щоб компенсувати втрати на полі бою", – продовжив співрозмовник видання.

У довгостроковій перспективі, кажуть офіційні особи США, розрив між зусиллями Росії та України у призові військових, ймовірно, виявиться набагато важливішим у визначенні перебігу війни. Виснажена армія України зазнала виклику через значну нестачу передових підрозділів, а також повільну мобілізацію та навчання. Тим часом Кремлю вдається трохи розширити свої сили, хоча він і зазнає великих втрат, сказав один із чиновників.

Раніше у низці західних ЗМІ з'явилася інформація, що адміністрація президента США Джо Байдена закликає Україну знизити мобілізаційний вік із 25 до 18 років.

У Зеленського відповіли, що заклики до зниження мобілізаційного віку в Україні, які лунають з боку західних партнерів, не мають сенсу, поки в українській армії бракує зброї для оснащення вже мобілізованих солдатів.

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