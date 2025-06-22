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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Мобілізація в Ізраїлі: чи є там ухилянти, "бусифікація" та хто має відстрочку

Ізраїльський журналіст пояснив, чим відрізняється мобілізація в Україні та Ізраїлі.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Ізраїльська армія. Фото ілюстративне

Ізраїльська армія. Фото ілюстративне / © Associated Press

На тлі загрози з боку Ірану в Ізраїлі оголосили мобілізацію. Проте, на відміну від України, в Ізраїлі майже немає ухилянтів, а так звана «бусифікація» взагалі відсутня як явище.

Про це в інтерв’ю «Главкому» повідомив журналіст і редактор російськомовного сайту «Вести Израиля» Ігаль Мовермахер.

Вони (ухилянти — Ред.) є і були в усі часи. Але їх — мізер. Раніше — якщо людина заявляла, що вона ніколи, за жодних обставин не візьме до рук зброю, то до війська її не відправляли — відправляли до в’язниці. А коли вона звідти виходила, то залишалася з моральним тавром», — каже журналіст.

Водночас, Мовермахер пояснив, що раніше ортодоксальні євреї, зокрема, студенти релігійних навчальних закладів, які готують рабинів, були звільнені від військової служби. Тепер мобілізовувати почали і ортодоксальних євреїв також.

«Це викликало неабияку протидію зі сторони них та їхніх духовних лідерів. Бо рабини кажуть, що цих молодих людей не слід призивати — вони роблять достатній внесок тим, що вивчають Тору та моляться за народ Ізраїлю. Однак держава має своє бачення цієї ситуації — вона непохитна, розсилає повістки та застосовує санкції до тих, хто ухиляється. Хоча супротив рішенням влади чинить тільки ця ортодоксальна група», — каже журналіст.

Ніхто не «штурмує» Тису

Журналіст стверджує, що в Ізраїлі таких ухилянтів, як в Україні, які намагаються втекти за кордон та перепливають річки, майже нема.

«Ніхто нікуди не тікає, ніхто нікого не ловить і не „бусифікує“, — запевнив він.

Чи мають відстрочку багатодітні батьки

За словами Ігаля Мовермахера, наявність у родині дітей не є підставою для відстрочки чи демобілізації. Служать і ті, у кого троє дітей, і ті, у кого по 8-10 дітей.

«Багатодітних сімей в Ізраїлі чимало. Такі чоловіки дуже здивувалися б, якби їм сказали, що вони можуть не виконувати свій обов’язок перед державою тільки тому, що мають дітей», — підсумував журналіст.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Штати атакували ядерні об’єкти Ірану.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу прокоментував цей удар.

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