Мобілізація в Росії після виборів: ГУР розкрило плани Кремля щодо "гарматного м'яса"

Мобілізація в Росії / © Associated Press

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У Росії до виборів намагатимуться максимально уникати теми мобілізації, проте повністю виключати її проведення не можна. Наразі не фіксується розбудова нових навчальних центрів для підготовки новобранців у російській армії, однак наявних потужностей і без того достатньо, щоб готувати «гарматне м’ясо».

Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Черняк, повідомляє Укрінформ.

Мобілізація в Росії

«У Кремлі зараз будуть максимально уникати теми мобілізації і казати, що цього не буде, тому що вони готуються до виборів. Якщо ворожі вожді й пропагандисти зараз дадуть зрозуміти населенню, що вона буде, то невідомо як росіяни на це відреагують», — розповів Черняк.

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Він зазначив, що за оцінками ГУР, «ймовірність проведення мобілізації саме після виборів на Росії зберігається».

Представник розвідки також прокоментував питання щодо можливого розгортання російською владою додаткових потужностей для підготовки новобранців. За його словами, у цьому немає потреби, оскільки Росія може використати вже наявні навчальні центри.

«У них достатньо навчальних центрів, їм достатньо наявних полігонів. А мобілізація потрібна для того, аби посилити ті напрямки, які вже зараз існують. Тобто їм не треба нова інфраструктура для мобілізації, їм просто потрібне „гарматне м’ясо“, яке піде воювати», ― пояснив Черняк.

Загроза з Білорусі

Крім того, він також повідомив, що українська воєнна розвідка наразі не спостерігає ознак формування російського ударного угруповання на території Білорусі.

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«Станом на зараз жодних ознак підготовки якихось ударних угруповань на території Білорусі не спостерігається. Там є близько 50 тисяч білоруської армії, є підрозділи забезпечення росіян, але якоїсь загрозливої активності ми не бачимо. Безумовно, протягом кількох тижнів росіяни можуть туди перекинути свої сили, але наразі цього не фіксується», — пояснив представник ГУР.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський не виключає проведення нової хвилі мобілізації в Росії, зазначаючи, що такий сценарій можливий як крайній захід, найімовірніше, після виборів до Держдуми РФ у вересні 2026 року. Українське військове керівництво готується до будь-яких дій ворога та розглядає всі можливі загрози для протидії їм.

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