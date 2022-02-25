Зміна оператора мобільного телефона зі збереженням номеру з 1 грудня стає швидшою / Pexels

Мобільні оператори європейських країн і Канади надали можливість безкоштовно телефонувати до України

Мобільні оператори європейських країн і Канади надали можливість безкоштовно телефонувати до України

14 країн Європи вже приєднались до цього

Мобільні оператори багатьох європейських країн, а також Канади скасували плату за телефонні дзвінки до України.

Про це повідомив Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, пише "Європейська правда".

Також читайте На українсько-польському кордоні у двох пунктах пропуску відкрили додаткові піші переходи

"Мобільні оператори Канади, Австрії, Німеччини, Швейцарії, Фінляндії, Словаччини, Північної Македонії, Швеції, Литви, Латвії, Чехії, Польщі, Хорватії, Сербії, Боснії та Герцеговини скасували плату за телефонні дзвінки в Україну. Такий крок – вияв справжньої солідарності з нашою державою та її народом", - написав Кулеба в Facebook у п'ятницю.

"Україна пам‘ятатиме кожну країну, міжнародну організацію, бізнес, людину, яка не відвернулася, не лицемірила в обличчя, а стояла пліч-о-пліч з українцями у цей критичний час", - додав він.