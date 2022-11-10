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Мобільні пункти обігріву для біженців з'явилися на кордоні з Польщею: який вони мають вигляд (фото)

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
Дата публікації
Перегляди
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Час на прочитання
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© loda.gov.ua
© loda.gov.ua
© loda.gov.ua

Українці можуть зігрітися в цьому пункті і перепочити, а також скористатися Інтернетом.

На українсько-польському кордоні поблизу одного з пунктів пропуску встановили перші мобільні пункти обігріву для біженців з України.

Про це повідомляє Львівська обласна військова адміністрація.

Відомо, що такі пункти з'явилися поблизу пункту пропуску “Краківець”. Там біженці можуть перепочити, зігрітися, поїсти, випити теплого чаю.

Крім того, в разі потреби людям у цих пунктах надаватимуть медичну та психологічну допомоги. Також видаватимуть у разі необхідності теплі речі й засоби гігієни.

А ще там облаштована зона для матерів із дітьми, ігрова зона і є доступ до Інтернету.

Нагадаємо, міністерка сім'ї та соціальної політики Польщі Марлена Малонг заявила, що Польща готується до другої хвилі приймання біженців. У зв'язку з цим готується низка нововведень, зокрема, обов'язкове отримання номер PESEL, сплата проживання в пунктах масового розміщення.

Також українським біженцям у Польщі планують дозволити не отримувати "карти побиту". Замість цього їм видаватимуть однорічні дозволити на проживання.

Крім того, в Польщі ZUS перевіряє українських біженців, які виїздять з Польщі на понад місяць. Таким особам скасовують соцвиплати через тривалу відсутність у Польщі.

Перевіряють і українських дітей шкільного віку, які від початку повномасштабної війни Росії виїхали з України, чи здобувають вони освіту.

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Дата публікації
Перегляди
797
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