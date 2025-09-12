Росіянам почали забороняти виїзд за кордон через наявність армійських повісток

Кордон РФ

В Росії зафіксовано перший випадок, коли громадянину не дозволили виїхати з країни через заборону, внесену до електронного реєстру військового обліку.

Про це повідомив російський телеграм-канал «Прикордонний контроль».

Інцидент стався 11 вересня в аеропорту Шереметьєво, коли прикордонники не випустили 28-річного чоловіка, який отримав електронну повістку 8 вересня. Чоловік, що раніше ухилявся від служби, розповів, що запланував відпустку ще в травні, але в його електронному кабінеті вже відображалася заборона на виїзд.

За його словами, прикордонники підтвердили, що обмеження дійсно є в базі, і назвали цей випадок першим, пов’язаним із новим електронним реєстром.

Представники «Руху свідомих відмовників» пояснили, що чоловік зможе покинути країну лише після того, як з’явиться у військкоматі або успішно оскаржить повістку та саму заборону.

Нагадаємо, 12 вересня, в Білорусі стартували стратегічні навчання «Захід-2025», під час яких білоруські та російські війська відпрацьовують дії щодо «відбиття можливої агресії» та підвищення взаємодії. Як повідомляють пропагандистські ЗМІ, сили Північного флоту розпочали розгортання у ближніх та далеких морських зонах.

Після низки зустрічей на різних рівнях, де обговорювалися шанси закінчення війни та час від часу з’являлися перспективи світу, Росія, хоч і запевняла у своїх мирних намірах, продовжує завдавати ударів та вбивати українців.