ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
213
Час на прочитання
1 хв

Росіянам почали забороняти виїзд за кордон через наявність армійських повісток

Вперше в Росії електронна повістка стала підставою для заборони виїзду.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Кордон РФ

Кордон РФ

В Росії зафіксовано перший випадок, коли громадянину не дозволили виїхати з країни через заборону, внесену до електронного реєстру військового обліку.

Про це повідомив російський телеграм-канал «Прикордонний контроль».

Інцидент стався 11 вересня в аеропорту Шереметьєво, коли прикордонники не випустили 28-річного чоловіка, який отримав електронну повістку 8 вересня. Чоловік, що раніше ухилявся від служби, розповів, що запланував відпустку ще в травні, але в його електронному кабінеті вже відображалася заборона на виїзд.

За його словами, прикордонники підтвердили, що обмеження дійсно є в базі, і назвали цей випадок першим, пов’язаним із новим електронним реєстром.

Представники «Руху свідомих відмовників» пояснили, що чоловік зможе покинути країну лише після того, як з’явиться у військкоматі або успішно оскаржить повістку та саму заборону.

Нагадаємо, 12 вересня, в Білорусі стартували стратегічні навчання «Захід-2025», під час яких білоруські та російські війська відпрацьовують дії щодо «відбиття можливої агресії» та підвищення взаємодії. Як повідомляють пропагандистські ЗМІ, сили Північного флоту розпочали розгортання у ближніх та далеких морських зонах.

Після низки зустрічей на різних рівнях, де обговорювалися шанси закінчення війни та час від часу з’являлися перспективи світу, Росія, хоч і запевняла у своїх мирних намірах, продовжує завдавати ударів та вбивати українців.

Дата публікації
Кількість переглядів
213
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie