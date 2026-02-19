Модель із Броварів шукала дівчат для американського мільярдера: нові шокувальні деталі у справі Епштейна

Українська модель підшуковувала Епштейну молодих дівчат / © Слідство.Інфо

Журналісти-розслідувачі виявили «український слід» у скандальній справі Джеффрі Епштейна. Аналіз нещодавно розсекречених файлів Мін’юсту США засвідчив, що українська модель Настя допомагала американському секс-злочинцю шукати дівчат. За свої послуги вона отримувала від мільярдера щедрі бонуси: від оплати навчання в Америці та переказів у 10 тисяч доларів до візитів у елітні салони краси Нью-Йорка та авіаквитків додому.

Про це йдеться у новому розслідуванні «Слідства.Інфо».

Настя Н. — модель з України, яка фігурує у так званих файлах Епштейна. Журналісти «Слідства.Інфо» дослідили близько тисячі повідомлень і виявили, що протягом майже 4 років — від 2015 до 2019-го — українська модель спілкувалася з Епштейном і підшуковувала йому дівчат. З листування також видно, що сама Настя тривалий час зустрічалася з Епштейном — його асистенти регулярно записували її візити у розклад дня бізнесмена.

Як виявили журналісти, у одному з листувань Джеффрі Епштейн просить Настю Н. знайти йому асистентку. І прописує вимоги: «Розумна, готова подорожувати». Також зазначає вік — 22-25 років. Настя на це повідомлення відповідає: «Звісно ж, я підшукаю тобі дівчат!». Перед тим Епштейн придбав українській моделі на її прохання новенький MacBook за 3,5 тисячі доларів США та оплатив навчання на освітніх курсах CAD.

Приблизно тоді ж Настя пише асистентці Епштейна, що Джеффрі обіцяв допомогти їй з поїздкою додому у серпні і купити квиток до Києва та назад до Нью-Йорку.

Через деякий час Настя Н. повертається до листування з Епштейном одразу з трьома кандидатурами на посаду «асистентки».

«Тож … (імʼя видалено, — ред.) не була ввічливою у своїй відповіді. Даша приїжджає до Нью-Йорка 25 серпня. І … (імʼя видалено, — ред.) живе у Нью-Йорку, але я хотіла б обговорити її кандидатуру з тобою, оскільки вона у стосунках з хлопцем. Не знаю, можливо, це може бути проблемою», — пише Настя Н. у повідомленні американському секс-злочинцю.

Невдовзі Настя надсилає Епштейну декілька фото з описом своєї подруги: «Ось кілька фото моєї подруги Єлєни з Росії, 25 років. Вона зараз у Шанхаї, але хоче приїхати до США. Колись я познайомилася з нею, ми були друзями, але втратили зв’язок і нещодавно відновили його».

Із подальшого листування видно, що Настя Н. привела Епштейну свою подругу Єлєну. Дівчина невдовзі почала літати з ним на тепер вже знаменитий острів бізнесмена, де, за свідченнями багатьох жінок, їх ґвалтували та примушували до сексу.

Згодом, вже 2018 року Настя надсилає Епштейну посилання на фото дівчини і додає: «Як вона тобі для Джеффріленду? (ймовірно, йдеться про острів Епштейна, — ред.) Вона нова подруга, дуже мила, я можу дізнатися більше». Однак Епштейн відхиляє пропозицію, бо дівчина йому не до смаку.

Настя Н. надсилає Джеффрі Епштейну відео з ще однією дівчиною: «Ще одна нова подруга з Нью-Йорка. Ми маємо зустрітися для знімання спільного відео з йоги. Подивимося, чи сподобається вона тобі, і я зможу дізнатися більше». Однак Епштейн відповідає: «Більше… (імʼя видалено, — ред.), ніж як моя покоївка».

Десь тоді ж Джеффрі Епштейн надсилає повідомлення своїй асистентці Леслі Грофф із проханням нагадати про 10 тисяч доларів США, які треба передати Насті. За що саме ці гроші, та чи отримала їх жінка, з листування невідомо.

Сама Настя Н. на запит журналістів «Слідства.Інфо» про коментар щодо її листування з Епштейном не відповіла, а після прочитання повідомлень закрила свою сторінку в інстаграмі.

Журналісти зв’язалися з матірʼю Насті, яка мешкає в Україні, з проханням передати, що хочуть отримати коментар щодо дослідженого листування. «Загалом, я її запитувала (щодо оприлюднених "файлів Епштейна", — ред.), вона мені сказала, що дуже тішиться тому, що взагалі вона осторонь цих подій. А яким чином вона може там з’являтися, ну, не знаю. Я їй передам, і щоб вона подбала, щоб її ім’я не фігурувало там», — відповіла мама Насті.

Журналісти також намагалися зв’язатися з однією із жінок, чиї фото Настя Н. надсилала Епштейну з пропозицією подальшого знайомства, однак жінка також не відповіла на повідомлення.

Що передувало

Нагадаємо, наприкінці січня міністерство юстиції США оприлюднило 3 мільйони так званих «файлів Епштейна» — листів, фотографій та інших документів, що описують діяльність бізнесмена Джеффрі Епштейна, який раніше був засуджений у США за сексуальні злочини. Ці файли спричинили низку скандалів у Штатах та по всьому світу, оскільки в них згадуються перші особи держав, відомі політики та бізнесмени, які відвідували приватний острів Епштейна.

За свідченнями десятків жінок, які були жертвами бізнесмена, на цьому острові жінок ґвалтували, сексуально експлуатували та чинили щодо них інші насильницькі дії. Сам Епштейн був затриманий у Нью-Йорку влітку 2019 року, через місяць після арешту він скоїв самогубство у камері, де утримувався.

Варто зазначити, що хоча президент Дональд Трамп і намагався задобрити електорат обіцянками повної прозорості, медіа неодноразово фіксували спроби Білого дому загальмувати оприлюднення архівів, доступ до яких Конгрес остаточно санкціонував у листопаді 2025-го.

Давні контакти президента США з Епштейном, підтверджені візитами до Мар-а-Лаго, залишаються гострою темою попри заяви Трампа про розрив стосунків через аморальність мільярдера. Це розкриття стало фінальним акордом тривалої юридичної боротьби та резонансного процесу над спільницею Епштейна Гілейн Максвелл.