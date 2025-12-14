Модель із "найтовстішою вагіною у світі" загинула за загадкових обставин: що сталося (фото)

Реклама

Модель, блогерка та відома прихильниця пластичної хірургії Марія Магдалина, яка раніше збільшила сідниці до 147 см, загинула після падіння з балкона дев’ятого поверху готелю в Таїланді.

Трагедія сталася в курортному місті Пхукет, повідомляє Need To Know.

За інформацією поліції Пхукета, тіло жінки виявили працівники готелю на парковці комплексу Patong Tower після 13:30. Вона заселилася до готелю лише на одну ніч, а загинула через декілька годин після приїзду.

Реклама

Незадовго до смерті блогерка опублікувала у соцмережах загадковий допис — фінальну сцену з фільму «Шоу Трумана» 1998 року разом зі своєю дитячою фотографією. У цій сцені герой Джима Керрі кланяється та промовляє фразу: «А якщо я вас не побачу — добрий день, добрий вечір і на добраніч».

Крім того, Марія змінила нікнейм в одному зі своїх Instagram-акаунтів на MaryMagdaleneDied, що спричинило занепокоєння серед її підписників.

Марія Магдалина / © instagram.com/1800leavemaryalone

Справжнє ім’я жінки — Деніз Івонн Джарвіс Гонгора. Вона здобула популярність 2018 року після того, як зробила незаконну операцію зі створення так званої «найтовстішої вагіни у світі». Процедура ледь не коштувала їй життя та потребувала двох переливань крові.

Марія зростала в Канаді у суворій релігійній родині, де навіть перегляд мультфільмів Disney був заборонений. Уже в 12 років вона почала бунтувати, експериментуючи з алкоголем і наркотиками, а у 17 — працювала стриптизеркою.

Реклама

Її захоплення пластичною хірургією розпочалося у 21 рік після невдалої операції на грудях у Мексиці. Відтоді жінка подорожувала світом у пошуках дедалі більших імплантів, робила ринопластику, бразильську підтяжку сідниць та інші втручання. Загалом на операції вона витратила понад 505 тисяч доларів.

Марія Магдалина / © instagram.com/1800leavemaryalone

У травні цього року Марія зробила неоново-зелене татуювання на очному яблуці. Надлишок фарби почав витікати та накопичуватися в куточку ока, забруднивши шкіру навколо. Також вона повністю зафарбувала тіло чорним пігментом, перекривши попередні татуювання.

Блогерка вела YouTube-канал, де відверто розповідала про свої операції, стандарти краси та ставлення суспільства до пластичної хірургії. В одному з відео вона зізнавалася, що не закликає інших повторювати її шлях, наголошуючи, що пластична хірургія стала частиною її публічного образу.

2023 року Марія розповіла, що її залежність від операцій ледь не вбила її та призвела до серйозних фінансових проблем. У березні того ж року їй видалили імпланти грудей розміру 38J після того, як один із них луснув. Проте згодом жінка знову вирішила збільшити груди, встановивши експандер — надувний імплант, який поступово збільшується за допомогою фізіологічного розчину.

Реклама

Марія Магдалина / © instagram.com/1800leavemaryalone

Обставини загибелі Марії Магдалини наразі з’ясовують. Правоохоронці розглядають декілька версій — від самогубства до насильницької смерті.

Нагадаємо, підліток з’їв локшину швидкого приготування та загинув.