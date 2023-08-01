Модель шокувала, як втратила обидві ноги і ледь не померла через тампон: що сталося (фото)

Вона була на волосині від смерті.

Каліфорнійська модель Лорен Вассер, відома як "дівчина із золотими ногами", розповіла, як втратила обидві ноги та була на волосині від смерті через гігієнічний тампон.

Про це йдеться у подкасті Стівена Бартлетта.

35-річна жінка пригадала, як 2012 року вона була на вечірці у подруги і їй стало зле. Тоді Лорен подумала, що захворіла на грип і поїхала додому.

Пізніше поліція виявила її непритомною у блювоті та фекаліях, на підлозі своєї спальні. Копів викликала мама моделі, оскільки Вассер не виходила на зв'язок.

Лорен Вассер з ведучим / Фото: instagram.com/theimpossiblemuse

Її доставили до лікарні, де температура тіла досягла 41,6° C, перш ніж вона перенесла серцевий напад, а органи почали відмовляти. Тоді медики перевірили, чи є у неї тампон і після тесту їй поставили діагноз синдром токсичного шоку – інтоксикація організму внаслідок гострої бактеріальної інфекції. Один із тампонів, який вона використовувала, виявився заражений стафілококом. Таке трапляється 1 раз на 100 тисяч людей.

У Лорен розвинулася гангрена. Коли вона отямилася після коми, то дізналася, що лікарі збираються ампутувати її ноги.

Лорен Вассер / Фото: instagram.com/theimpossiblemuse

"Мої ноги ніби загорілися, відчуття було божевільним. Моя права нога була у гіршому стані, ніж ліва. Ліва стала фіолетовою, але з правою було все набагато гірше. Я просила врятувати моє життя, бо я померла б. Коли я лежала, то почула медсестру за завісою, яка казала: "У мене тут молода 24-річна дівчина, якій знадобиться ампутація правої ноги нижче коліна". Я почала кричати. Я кричала про свою матір, свого хрещеного батька, я кричала на всіх, кажучи: "Не дозволяйте цій людині торкнутися мене". Я не знала про серйозність ситуації. Це був перший раз, коли я почула слово ампутація", - сказала вона у подкасті.

На лівій нозі жінці ампутували пальці та п'ятку.

"Отже, протягом 24 годин вони помістили мене до моєї маленької кімнати. Було відчуття, ніби акула відгризла ногу. Моя мама не могла перебувати в кімнаті, ніхто не міг там бути, тому що я кричала і плакала", - пригадала модель.

Ліва нога спричиняла їй стільки болю протягом наступних шести років, що їй також довелося ампутувати, перед тим, як Лорен виповнилося 30 років.

Вассер присвятила своє життя, щоб інформувати про синдром токсичного шоку.

"Тампони виробляються за допомогою відбілювача хлору, діоксину та синтетичних волокон, які створюють ідеальну бурю в наших тілах", - сказала вона. "Я працюю з мамою, яка втратила дочку – вона захворіла, коли їй було 18 років - Медлін Мосбі. Через темряву та травму ми поєднали свої зусилля у бажанні змінити світ та бажання захистити відповідні законопроєкти, які зобов'яжуть виробників жіночих гігієнічних продуктів розкривати склад компонентів, що використовуються, і можливу шкоду для здоров'я. Вона зробила багато чого, наприклад, запустила свій фонд".

Зараз Лорен Вассер продовжує кар'єру моделі. Вона знімається у рекламних кампаніях люксових брендів, для обкладинок журналів та виходить на подіуми.

Нагадаємо, жінці видалили "мішок з кульками", який ріс на голові від дитинства. Стало відомо, що це було.

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